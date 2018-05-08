|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Bir polis ile 10 muvazzafa FETÖ'den gözaltı
FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 10 muvazzaf asker ile bir polis memuru gözaltına alındı
Gümüşhane merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 muvazzaf asker ile bir polis memuru gözaltına alındı.
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinden yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ekiplerin Gümüşhane, Ankara, Tekirdağ, Bursa, Burdur, Batman, Konya, Adana, İstanbul, Bitlis, Samsun, Şırnak, Tunceli ve Siirt'te önceden belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 2 üsteğmen, bir teğmen, 4 astsubay, 3 uzman çavuş ile bir polis memuru gözaltına alındı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konulduğu, zanlıların işlemlerin ardından Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi.
Bu haber 7,644 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI