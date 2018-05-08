Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, kentteki 20 bin konutun elektriğinin çöpten üretildiğini bildirdi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Therese Hyden, Başkan Türel'i makamında ziyaret etti.

Türel, Antalya'ya gelen İngiliz turist sayısının her geçen gün arttığını belirterek, yabancı tur operatörlerin yaptığı anketlere göre, Antalya'ya gelen turistlerin memnuniyet oranının yüzde 95'lerde olduğunu ifade etti.

Antalya'nın sağlık turizminde büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Türel, "Bu potansiyeli de harekete geçirerek turist sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Golf turizmi de her geçen gün gelişiyor. Londra'dan Antalya'ya daha fazla direkt uçuş sağlamaya çalışıyoruz. Bu konudaki görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

- "40 bin konutun elektriği çöpten üretilebilir hale gelecek"

Antalya'da çevreci çözümler ürettiklerine işaret eden Türel, "Elektrik üretimi konusunda belediye bütçesinden kaynak ayırmadan çözüm bulduk. 20 bin konutun elektriği çöpten üretiliyor. Altı ay önce başlatılan deneme üretimi başarıyla sürüyor. Yakında 40 bin konutun elektriği çöpten üretilebilir hale gelecek. Güneş enerjisinden elektrik elde edip çiftçiye bedava kullandırıyoruz." diye konuştu.

Büyükelçi Chilcott ise İngiltere vatandaşlarının Antalya'ya yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi. İngiliz vatandaşlarının sıklıkla ziyaret ettiği yerlere gidip oradaki olanakları araştırdıklarını belirten Chilcott, "Antalya'nın bu yılki turizm rakamlarının çok iyi olduğunu duyduk. Umarım turizmde bu yıl yeni rekorlar kırılır." ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Hyden ise Antalya gibi çok göç alan bir şehirde belediyeciliğin oldukça zor olduğunu tahmin ettiğini söyledi. Antalya'ya güzel yatırımlar yapıldığını gördüğünü kaydeden Hyden, daha çok İsveçli şirketin Antalya'da yer almasını istediğini bildirdi.