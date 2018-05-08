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İnce'den Akşener'e ziyaret
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti
İnce ve beraberindeki heyeti, parti binasına gelişinde İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu karşıladı.
Daha sonra Akşener'in makamında geçen İnce'ye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da eşlik etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Akşener, parti genel merkezinden ayrılışında İnce'yi otomobiline kadar uğurladı.
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