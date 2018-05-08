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Kadıköy'de dehşet! Siyanürle intihar etti
İstanbul Fenerbahçe'de 45 yaşlarında bir kadın yakınına mektup bırakarak siyanürle yaşamına son verdi
Fenerbahçe semtinde 8 katlı apartmanın 8. katında tek başına yaşayan bir kadın siyanür içerek intihar etti.
45 yaşlarındaki kadın uzun süredir evinden çıkmıyordu. Geçtiğimiz Pazar günü kapıcıya içinde mektup ve anahtar bulunan bir zarf teslim etti.
Kapıcıdan zarfı almaya gelen adam okuduğu mektupla şoka girdi. Arkadaşının bıraktığı mektupta kadının siyanür içerek intihar ettiği yazıyordu.
Olay yerine hemen polis ve itfaiye ekipleri çağırıldı. Ardından AFAD görevlileri ölçüm yapmak için binaya çıktı. İntihar girişiminde bulunan kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.
AFAD ALARMDA
Öte yandan savcı olay yerine gelerek bilgi aldı. Bu arada ölçüm yapmak için binaya giren AFAD ekipleri siyanür madde kullanıldığını tespit etti.
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