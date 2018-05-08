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Gaziantep'te kimyasal atık şüphesi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ormanlık alana kimyasal atık attığı iddia edilen kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Yapılan incelemede atığın kimyasal madde içermediği belirlendi
Alınan bilgiye göre, Gaziantep'te Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarı Olucak köyü Şehitler viyadüğü yakınındaki ormanlık alana atık madde döküldüğü ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ekipler ormanlık alana atık madde attığı iddia edilen kamyon sürücüsü Ali F'yi suçüstü yakaladı.
Dökülen yaklaşık 20 ton atığın kimyasal madde olup olmadığının belirlenmesi için AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinden yardım istendi.
Kimyasal madde içermediği belirlendi
AFAD ekiplerince yapılan incelemede atığın kimyasal madde içermediği belirlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de atıktan numune alarak analize gönderdi.
Gözaltına alınan sürücü Ali F. ise emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Atığın çevreyi kirleten madde olması ve raporla belgelenmesi durumunda araç sürücüsüne para cezası verileceği öğrenildi.
Özkan Beyer
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