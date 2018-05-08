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İHA görüntüleri askerin avucuna inecek

Baykar Genel Müdürü Bayraktar, "Sahada zırhlı araçtaki askerimiz veya piyade unsurlarımız ellerindeki tabletler üzerinden güvenli şekilde, mobil ağlar üzerinden İHA görüntülerini izleyebilecek." dedi
08 Mayıs 2018 17:24
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İHA görüntüleri askerin avucuna inecek

Bayraktar TB2 SİHA'nın son olarak Zeytin Dalı Harekatı'nda çok yoğun görev yaptığını dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Zorlu hava koşullarında, bulut, fırtına gibi şartlarda iniş-kalkış, yakın irtifalarda görev yapma gibi çok riskli durumlarda başarıyla görev yapan bu sistemi milli olarak geliştiriyor olmamız, onlarca mühendisimizin bizzat sahada değişen koşullara yönelik yazılım ve elektronik güncellemeleri yapması çok büyük bir avantaj. Bu, silahlı kuvvetlerimize çarpan etkisi oluşturdu.

Halihazırda aynı anda 15'e kadar İHA ve SİHA'mız görev yapıyor.

Önümüzdeki dönemlerde bu sayı çok daha fazla artacak.

Bu anlamda bizim ağ tabanlı mimari teknolojilere çok önem vermemiz gerekiyor. Burada elde edilen verilerin, görüntülerin farklı merkezlerde paylaşılması önemli. Halihazırda Bayraktar TB2 çok farklı üs noktalarından kalkış ve iniş görevleri yapıyor, bunlar değişken olabiliyor. Bu anlamda hem görüntü aktarma sistemlerinin hem de bu verinin farklı unsurlarca elde edilmesine yönelik belli çalışmalarımız oldu. Bunlar arasında uçtan uça haberleşmeli, mobil ağlar üzerinden çalışan, optimize edilmiş bir görüntü aktarma sistemi var.

Paydaş bir firmamızla geliştirdiğimiz bir sistem. Bu sistem tablet üzerinde çalışıyor, uçtan uca şifrelemeli. Yani hiçbir şekilde hatta müdahale edip veri alınamıyor.

Güvenli bir sistem ve sahada artık sadece karargahlar ve harekat merkezlerinde görüntü izlenmesi değil, sahada zırhlı araçtaki askerimiz veya piyade unsurlarımız ellerindeki tabletler üzerinden güvenli şekilde, düşük hızlarda dahi olsa mobil ağlar üzerinden İHA görüntülerini izleyebilecekler. Bu çözüm şu anda geliştirildi ve çok kısa bir zaman içerisinde kullanıma girecek."


ÜÇ BOYUTLU SANAL KÜRE İHA'LARLA BULUŞUYOR

Bayraktar, PiriReis Bilişim tarafından geliştirilen ve silahlı kuvvetlerde kullanılan coğrafi analiz sistemine yönelik çalışmalara ilişkin de bilgiler verdi.

Üç boyutlu sanal kürenin tüm yazılım bileşenleri ve en temel yapı taşlarıyla tamamen milli olarak geliştirildiğini vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Muadili olan Google Earth'e göre çok daha hızlı, etkin ve silahlı kuvvetlerde halihazırda binlerce kullanıcısı olan bir sistem. Network ağ tabanlı, sunucu istemci mimarisiyle çalışan bir sistem.

Bu sistemi İHA'lar üzerine entegre ettik. Bu sistemin İHA modülünü birlikte geliştirdik. Bu sistemle birlikte özellikle bizim şu anki merkezi komuta kontrol yerlerinde çoklu İHA sistemlerinin takibi, görev rotaları, hedeflerin takibi, arşivlenmesi, coğrafi bilgi sistemi (CAS) fonksiyonlarının tamamı icra edilebilir hale geldi. Bu da çok önemli bir başarı. Bu sistem geliştirdiğimiz tablet sistemiyle de çalışabiliyor. Bunlar tatbikatta sunduğumuz yenilikler."


FOTOĞRAF VE HARİTALAMA HIZLANIP ETKİNLEŞECEK

Bayraktar, ayrıca geniş alan haritalama, fotoğraflama sistemi çözümü geliştirdiklerini söyledi.

Bu çözümün çok önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"Dizili halde elektro optik kameraların yer aldığı özgün bir kamera podu geliştirdik. Bu podu Bayraktar TB2 üzerine entegre ettik. Pod takılı yapılan uçuş testlerinde çekilen binlerce yüksek çözünürlüklü resmi otomatik birleştiren özgün yazılımı algoritmaları oluşturuldu. Bunu hızlı şekilde ürüne dönüştürme anlamında adım atıyoruz.

Şöyle ifade edebiliriz, mesela Afrin coğrafyası 2 bin kilometrekareydi. Mevcut geliştirdiğimiz çözüm Google Earth'ün 2-2,5 katı daha iyi bir çözünürlükte fotoğraf ve haritalama olanağı sunuyor. Bunu ürünleştirdikten sonra alan tarama hızını ve daha ileri noktaya taşımayı hedefliyoruz."

TESLİMATLARA TAM GAZ DEVAM

Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2'nin şu an itibarıyla 47 bin 500 saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini söyledi.

Bayraktar TB2'nin bu yılki teslimatlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Bayraktar, "Bu ay içerisinde jandarmaya 6 adet teslimat yapacağız. 2018 içerisinde 30 adet daha SİHA sistemini teslim etmeyi hedefliyoruz. Jandarma, deniz ve kara kuvvetleri şeklide bir sıralamayla teslimatlar gerçekleşecek." dedi.
Anadolu Ajansı
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