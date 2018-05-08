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Gümrük'te 2017/2 ile atananların görev yeri belli oldu

Gümrük'te 2017/2 ile atananların görev yeri belli oldu
08 Mayıs 2018 17:24
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Gümrük'te 2017/2 ile atananların görev yeri belli oldu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2017/2 ile atananların görev yerlerini belirledi.

İşte Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklama

2017-2 B GRUBU PERSONAL ALIMI KAPSAMINDA YAPILAN KURA SONUÇLARI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı B grubu kadroları için 18 ARALIK 2017-08 OCAK 2018 tarihleri arasında yapılan sözlü sınavı kazananların atama yapılacak yerlerinin tespitine ilişkin kura çekimi bugün saat 14:00'da Başkanlığımız toplantı Salonunda bilgisayar ortamında gerçekleştirildi.

KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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