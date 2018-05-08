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Gümrük'te 2017/2 ile atananların görev yeri belli oldu
Gümrük'te 2017/2 ile atananların görev yeri belli oldu
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2017/2 ile atananların görev yerlerini belirledi.
İşte Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklama
2017-2 B GRUBU PERSONAL ALIMI KAPSAMINDA YAPILAN KURA SONUÇLARI
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı B grubu kadroları için 18 ARALIK 2017-08 OCAK 2018 tarihleri arasında yapılan sözlü sınavı kazananların atama yapılacak yerlerinin tespitine ilişkin kura çekimi bugün saat 14:00'da Başkanlığımız toplantı Salonunda bilgisayar ortamında gerçekleştirildi.
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