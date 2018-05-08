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Fren yerine gaza basan sürücü 2 kişiyi yaraladı
Çorum'da fren yerine gaza bastığını söyleyen sürücünün çarptığı 2 kişinin yaralanma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Çorum'da fren yerine gaza basan otomobil sürücüsünün çarptığı 2 kişi yaralandı.
İsmail Ö'nün (65) kullandığı 19 TB 548 plakalı otomobil, Kunduzhan Mahallesi'ndeki tarihi Ayakkabıcılar Arastası'na dönüş yaptığı sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi ile yol kenarında motosikletinin üzerinde bekleyen sürücüye çarptı.
Yaralanan yaya ile motosiklet sürücüsü, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polise, fren yerine yanlışlıkla gaza bastığını söyleyen otomobil sürücüsü, gözaltına alındı.
Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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