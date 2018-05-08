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FETÖ'nün Güney Afrika'daki tuzağı boşa çıktı

Güney Afrika'daki Türk iş adamlarını karalama kampanyası başlatan FETÖ üyeleri, MÜSİAD Başkanı Ebubekir Salim'i tutuklatmaya çalıştı
08 Mayıs 2018 17:33
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FETÖ'nün Güney Afrika'daki tuzağı boşa çıktı

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Güney Afrika'nın önde gelen bir Türk iş adamına tuzak kurarak kendisini tutuklatmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Müstakil Sanayici İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Güney Afrika şubesinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Türk iş adamlarına yönelik ülke basınında ve sosyal medyada karalama kampanyasına başlayan FETÖ üyelerinin yargı oyunu bozuldu.

FETÖ üyeleri, Güney Afrika MÜSİAD Başkanı Ebubekir Salim'in yurt dışına para kaçırdığını ve bir maden şirketinin satışına hile karıştırdığını ileri sürdü. Bu suçlamalarla Güney Afrika Mahkemesinden Salim hakkında gözaltı ve şirket hesaplarının dondurulması kararı çıkartıldı.

Mahkemeye eksik ve yalan beyanlarda bulunulduğuna dair itirazda bulunan Salim, aleyhindeki tüm kararları bozdurdu.

- "Tipik bir FETÖ kampanyası"

Gelişmelere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde örgütün üst kademesinden çok sayıda ismin yaşadığını ve bu kişilerin Türkiye'nin yanında yer alan çeşitli çevreleri hedef aldığını söyledi.

Örgütün, sosyal medya ve basın üzerinden yapılan saldırıların yanında sahte evrak ve beyanlarla yargıyı da kullanmaya çalıştığını aktaran Ülgen, yaşananları "tipik bir FETÖ kampanyası" olarak yorumladı.

MİT'in Kosova ve Gabon'da yaptığı operasyonların bu tip kampanyaları tetiklediğini düşündüğünü belirten Ülgen, "Bu kampanyaları açıkcası ciddiye almıyoruz, bu tip göz boyamalarla bizi sindirmeyecekler." dedi.

Ülgen, bu olaylar karşısında hukuk ve diplomasi yolunu kullanarak örgüte karşı mücadelelerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.

- "17-25 Aralık sürecine benziyor"

İş adamı Salim ise "Yaşananlar Türkiye'deki 17-25 Aralık sürecine benziyor" ifadesini kullanarak, operasyonun amacının Türkiye'nin yanında olan iş adamlarına zarar vermek olduğunu dile getirdi.

Salim, "Cumhurbaşkanımızın temmuzda Güney Afrika'ya yapacağı BRICS zirvesi ziyaretinden önce FETÖ sıkıştı ve ülkede Türkiye aleyhine kampanyalarını sıklaştırdı. Gözaltı kararı ertelenmeseydi, televizyonları kullanıp 'Türkiye'nin yanında yer alan iş adamları Güney Afrika'nın parasını dışarı kaçırıyor, hırsızlık yapıyor.' diye propaganda yapacaklardı." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı
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