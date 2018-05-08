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Eskişehir'de cinayet ve intihar
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir kişi, otomobilde tartıştığı kadını silahla öldürdükten sonra intihar etti
Ankara'dan Eskişehir istikametine doğru otomobiliyle seyreden Hayati G. (53) ile araçtaki Derya K. (43) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine 10 kilometre kala aracını durduran Hayati G, tabancayla önce Derya K'ye, sonra kendisine ateş etti.
Otomobildeki hareketsiz iki kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekipler, Derya K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ağır yaralı Hayati G. ise kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
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