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Ünlü profesör kazada hayatını kaybetti

Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Namık Çevik, bugün geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi
08 Mayıs 2018 17:54
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Ünlü profesör kazada hayatını kaybetti

Kaza saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Atakent'te bir bankadan çıkan Prof. Dr. Namık Çevik, caddede yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hızla geldiği iddia edilen 35 KE 7730 plakalı bir otomobilin altında kaldı. 65 yaşındaki Çevik, olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı kazada bir kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Eski 9 Eylül Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Namık Çevik, 2000 yılında Başkent Üniversitesi Rektör Danışmanlığı görevine getirilmişti. Çevik, 2004 yılından itibaren de Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

Prof. Dr. Namık Çevik'in kazada yaşamını yitirmesi, akademi çevrelerinde büyük üzüntüyle karşılandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Anadolu Ajansı
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