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Akrabalarını öldüren trafik polisi hakkında karar

Adana'da tartıştığı iki dayısı ve kuzenini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan polis memuru 3 kez müebbet ve 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığı azmettirdiği iddia edilen iş adamının ise beraatına karar verildi
08 Mayıs 2018 18:56
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Akrabalarını öldüren trafik polisi hakkında karar

Adana'da tartıştığı iki dayısı ve kuzenini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan trafik polisi 3 kez müebbet ve 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan polis memuru Görkem Elbadi, müştekiler Ganime ve Yelda Barak ile Zehra Bakubala katıldı. Tutuksuz sanık iş adamı Ethem Metin Güven ise katılmadı.

Tarafların avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada mahkeme başkanı, ilk olarak taraflara söz hakkı verdi.

Müşteki Zehra Bakubala, sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Yelda Barak ise söyleyecek çok şeyinin olduğunu ifade ederek "Taktir mahkeme heyetinindir" dedi.

Ganime Barak da sanıktan şikayetçi olduğunu kaydederek, "Ne diyeceğim. Her şey ortada. Yaktın bizi Görkem. Davacıyım, çocuklarımın hakkından vazgeçmeyeceğim" diye konuştu.

Son savunması sorulan sanık Elbadi ise pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık polis memuru Elbadi'yi dayıları İlyas ve Ümit Barak ile kuzeni Onur Bakubala'yı "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet hapis cezasına mahkum etti. Sanık hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadı.

Elbadi'ye ayrıca olay sırasında bir kişiyi de yaraladığı için bu suçtan da 9 ay hapis verdi.

Sanığı azmettirdiği iddiasıyla yargılanan Ethem Metin Güven'in ise suçu işlediği sabit olmadığından beraatına hükmedildi.

Mahkemenin kararı üzerine öldürülenlerin yakınları "Çok şükür adalet yerini buldu" diyerek sevindi.

Ankara'da trafik polisi olarak görev yapan Görkem Elbadi (24), izinli olarak geldiği Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Mobilyacılar Sitesi'nde 11 Eylül 2017'de para meselesi nedeniyle tartıştığı dayıları İlyas (43) ve Ümit Barak (39) ile kuzeni Onur Bakubala'yı (26) beylik tabancasıyla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı
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