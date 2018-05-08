Çay üreticisi panik yaptı, aracıya gün doğdu

Rize'de çay üreticileri geçtiğimiz hafta kampanyanın açılması ile çay tarlalarına girip çay toplamaya başladı.

Çayını erkenden toplayan vatandaşlar ÇAYKUR'un fabrikalarındaki yığılma ve kontenjanı 15 kilograma düşürmesinden dolayı topladığı çayı satamadı. Elde kalan toplanmış çay bu kez bekletilemeyeceği için özel sektöre götürüldü.

1 LİRA 90 KURUŞA KADAR DÜŞTÜ

Fakat krizi ranta çeviren bazı özel sektör aracıları kamyonlarla geldikleri mahallelerden 2 lira ve 1 lira 90 kuruş arasında kilogram başına çay almaya başladı.

''KRİZİ RANTA ÇEVİRDİLER''

Vatandaşların yaptığı panikten dolayı bazı özel sektör fabrikalarının krizi ranta çevirdiğini dile getiren çay müstahsili Yusuf Günay,

"Ramazan ayı da büyük faktör tabi ama Ramazan olmasaydı da biz yine bu şekilde hızlıca çayı toplayıp bitirmek isterdik.

Fabrikalarda yığılan çaylar nedeniyle de ÇAYKUR kontenjan uygulamasına geçmek zorunda kaldı. Sonuç olarak da özel sektör de böyle düşürdü fiyatı.

Bakıldığında ton başına çok zararımız var. Ben satmıyorum. ÇAYKUR uyarı yaptı, 'satmayın biz alacağız çayınızı' dedi. Ben bekliyorum tüm çay müstahsili de beklesin" ifadelerini kullandı.