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YSK 'Millet ittifakı' ile ilgili kararını verdi
Yüksek Seçim Kurulu, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP'nin seçimlerde 'Millet İttifakı' ismini kullanmasına izin verdi
Millet Partisi, CHP, SP, İYİ Parti ve DP olmak üzere 4 partiden oluşan 'Millet İttifakı'na itirazda bulunmuştu.
YSK 'Millet İttifakı' isminin kullanılmasına onay verdi.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin kuracağı ittifakın ismi 'Millet İttifakı' olarak belirlenmişti.
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Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
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