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YSK 'Millet ittifakı' ile ilgili kararını verdi

Yüksek Seçim Kurulu, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve DP'nin seçimlerde 'Millet İttifakı' ismini kullanmasına izin verdi
08 Mayıs 2018 18:29
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YSK 'Millet ittifakı' ile ilgili kararını verdi

Millet Partisi, CHP, SP, İYİ Parti ve DP olmak üzere 4 partiden oluşan 'Millet İttifakı'na itirazda bulunmuştu.

YSK 'Millet İttifakı' isminin kullanılmasına onay verdi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin kuracağı ittifakın ismi 'Millet İttifakı' olarak belirlenmişti.
Memurlar.Net
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