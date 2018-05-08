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Öğrenci servisi köprüden uçtu: 1 ölü, 13 yaralı
Muş'un Malazgirt ilçesinde öğrenci servisinin köprüden uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı
Muş'un Konakkuran beldesinde İhsan Eker yönetimindeki servis minibüsü, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu köprüden uçtu.
Kazada sürücü İhsan Eker hayatını kaybederken, Malazgirt ilçe merkezinden Aşağı Kıcık köyüne giden 13 öğrenci ise yaralandı.
Yaralılar Malazgirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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