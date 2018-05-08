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Ramazan'a sayılı günler kala fiyatları yüzde 100 arttı

Ramazan ayı yaklaşırken, kuru yemiş fiyatları tavan yaptı. İncir, Antep fıstığı ve bademin fiyatı neredeyse yüzde 100 arttı
08 Mayıs 2018 18:35
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Ramazan'a sayılı günler kala fiyatları yüzde 100 arttı

Tüm İslam alemi, 15 Mayıs'ı 16' Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkacak.

Ramazan ayında sahurda ve iftarda yemek sonrası en çok tüketilen yiyeceklerin başında gelen kuru yemişlerde fiyat bu sene iyice arttı.

İftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurmada yaklaşık 10 liralık bir artış yaşanırken, incir, Antep fıstığı ve badem de ise fiyatlar neredeyse yüzde 100 yükseldi.

Acve Hurmasının kilosu 110 lira

Bu seneki hurma fiyatları hakkında bilgiler veren aktar Recai Doğanay, "Piyasalarda bir dengesizlik söz konusu.

Dışarıdan gelen hurma grubunda biraz artış var. Fiyatlara geçen yıla oranla 10 lira gibi bir zam geldi.

Dalda satılan Tunus, İran, Irak, Safavi, Suavi, Medine Mebrum, Meşruk gibi 30'a aşkın hurma çeşidi var. Bunlardan en pahalısı Acve hurması. Acve hurmasını daha çok sağlık açısından ve dini boyutuyla satın alıyorlar. Çekirdeğinde Allah'ın 99 adı yazdığı rivayet ediliyor.

Acve hurmasının kilosu 110 liradan satılıyor. Ramazan'da ise en çok Medine Mebrum hurması satılıyor. Kilosu ortalama 50 liradan satılıyor. En ekonomik hurma ise İran hurması. Kilosu 10 liradan satılıyor" dedi.

Antep fıstığı, badem ve incir zam şampiyonu

Geçen seneye oranla oldukça zamlanan kuru yemiş çeşitleri hakkında da bilgiler veren Doğanay, "Ramazan'da tüketilen kuru yemiş fiyatlarında da bir dengesizlik söz konusu.

Kayısının kilosu 25 TL. İncir bu sene çok yüksek fiyatta seyrediyor. Geçen sene 20 TL olan kuru incirin kilosu bu sene 45 TL'ye çıktı. Dağ inciri dediğimiz incire 25 lira gibi bir zam geldi.

Kuru üzümün fiyatı değişmedi. Kilosu 19 TL'den satılıyor. Badem gibi ithal ürünün fiyatı geçen sene 30 liraydı, bu sene 45 liraya çıktı. Antep fıstığında büyük bir artış var.

Antep fıstığının içinin fiyatı geçen sene 100 TL'ydi, bu sene 200 TL'ye çıktı. Fındıkta kilo değişmedi. Kilosu 30 liradan satılıyor" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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