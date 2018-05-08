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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,49 değer kaybederek 99.363,79 puanla 20 Haziran 2017 tarihinden bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi
08 Mayıs 2018 18:41
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.502,45 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,73, holding endeksi de yüzde 1,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,44 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 7,27 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel piyasalarda artan dolar talebine bağlı olarak Türk lirası varlıkları üzerindeki baskının devam ettiğini belirtiyor. Gün içinde 98.904,07 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksinin 99.363,79 puanla 20 Haziran 2017 tarihinden bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdiğini ifade eden analistler, dolar/TL'nin de 4,3067 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını kaydetti.

Analistler, küresel piyasalarda artan dolar talebiyle dolar endeksinin de 93,28 ile bu yılın en yüksek seviyesini gördüğüne dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer enerji anlaşmasına ilişkin olarak bu akşam yapacağı açıklamaların ve yarın ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 seviyesinin destek, 103.000 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.
Anadolu Ajansı
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