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Üniversitelerin bölünmesi yeniden görüşülecek

AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Buna göre, 20 üniversite kurulmasını öngören tasarının, "İstanbul Üniversitesine bağlı bazı bölümlerin kurulacak İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesine bağlanmasını öngören 7. maddesine bağlı ek 182. maddesi tekriri müzakere yapılarak tekrar görüşülecek
08 Mayıs 2018 18:51
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Üniversitelerin bölünmesi yeniden görüşülecek

AK Parti'nin kabul edilen önerisine göre, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere ramazan ve kurban bayramları öncesi 1000'er lira ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlere af gibi düzenlemeleri de içeren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı gündemin ikinci sırasına alındı.

Tasarı, temel kanun olarak iki bölüm halinde görüşülecek. 7 maddesi kabul edilen, 20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarının, "İstanbul Üniversitesine bağlı bazı bölümlerin kurulacak İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesine bağlanmasını öngören 7. maddesine bağlı ek 182. maddesi", tekriri müzakere yapılarak bugün tekrar görüşülecek.

Bugün görüşülecek olan bu tasarı ile yapılandırma tasarısının görüşmelerinin 10 Mayıs Perşembe günü akşamına kadar tamamlanamaması halinde Genel Kurul, 11 Mayıs Cuma günü de çalışacak.

ANKARA'DAKİ SEL FELAKETİ

CHP, Ankara'daki sel felaketi ile ilgili grup önerisini, TBMM Genel Kuruluna taşıdı.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Ankara'nın Mamak İlçesi'ndeki sel felaketinde 150 aracın kullanılmaz hale geldiğini, yüzlerce işyeri ve evin zarar gördüğünü söyledi. "Mamak'ta yaşanan doğal afettir, doğru, ama bunun önleminin alınması gerekir." diyen Gök, Mamak'taki Neşet Ertaş Caddesi'nde 3 yıl önce de sel felaketi yaşandığını, önlem alınmazsa ileride de yaşanabileceğini vurguladı.

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, sel felaketi sonrasında alınan tedbirler ve önlemleri anlattı.

Sel felaketinde 10 konut, 61 işyeri ve kaskolu 81 aracın zarar gördüğünün tespit edildiğini anlatan Ceylan, "Toplamda 1 milyon 189 bin liralık hasar tespiti yapıldı ve hemen ödendi, zarar gören alan da 24 saat içinde eski haline getirildi." dedi.

Ceylan, Keçiören'deki sel felaketinde ise 1 milyon 200 bin liralık hasar tespiti yapıldığını ve ödemelerin gerçekleştirildiğini söyledi.

CHP'nin önerisi müzakerelerin ardından kabul edilmedi.

HDP'nin, liyakata dayalı olmayan işe alımlar ile ilgili grup önerisi de reddedildi.
Anadolu Ajansı
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