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TBMM'nin 26. Dönem milletvekili albümü yenilendi

TBMM'nin 26. Dönem milletvekili albümü yenilendi.
08 Mayıs 2018 19:04
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TBMM'nin 26. Dönem milletvekili albümü yenilendi

TBMM'nin 26. Dönem milletvekili albümü yenilendi.

Albümün, ilk sayfasında Atatürk'ün "Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir" sözü ve fotoğrafı yer aldı.

Albümün ön sözünü kaleme alan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, birlik ve beraberlik içinde her sorunun Mecliste çözüleceğinden emin olmasını istedi. Kahraman, Meclisin, bundan önce de olduğu gibi, gücünü halktan alan en yüce makam konumunda olduğunu ifade etti.

Kahraman, milletin desteğini alan parlamentoların dünya siyasetindeki saygınlığının tartışılmaz olduğunu belirterek, ön sözde şunları kaydetti:

"Parlamentomuz da aldığı ve alacağı kararlarla bu saygınlığını muhakkak hak etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık kaynağı ve gelecek nesillerin de umudu olan Meclisimiz, her vatandaşımızın tek tek müreffeh ve mutlu olmasının sorumluluğunu ve bilincini daima taşımıştır ve taşıyacaktır. Yeni yasama dönemi çalışmalarının da her türlü çekişmenin üzerinde bir anlayışla gerçekleştirileceğine olan inancım tamdır.

Yüce milletimizin teveccühüne en iyi şekilde layık olmak dileğiyle Kemal Atatürk başta olmak üzere bu çatı altında görev yapmış olanları, bütün milletvekillerimizi ve senatörlerimizi minnet ve şükranla anıyor, ebediyete intikal etmiş olanlara rahmetler niyaz ediyorum. "

-İYİ Partili dağılım

Albümde, 1 Mayıs 2018 tarihi itibariyle TBMM'deki siyasi partilere mensup milletvekilleri ve bağımsız milletvekillerinin sayısal dağılımına da yer verildi.

Dağılımda AK Parti, CHP, HDP, MHP ve bağımsızların yanı sıra 21 milletvekillinin temsil edildiği İYİ Parti de yer aldı.

Albümde milletvekillerinin siyasi partilere göre dağılımı, seçilme tarihleri, meslekleri, doğum tarihleri, mezun oldukları öğretim kurumları gibi bilgiler yer alıyor.
Anadolu Ajansı
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