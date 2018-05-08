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Vali talimat verdi, gözaltına alınıp tutuklandı

Serbest bırakılan dayakçı koca Vali'nin gözünden kaçmadı
08 Mayıs 2018 19:24
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Vali talimat verdi, gözaltına alınıp tutuklandı

Manavgat'ta sokak ortasında eşini döven ve gözaltına alınıp serbest bırakılan M.G. bir televizyon kanalında olay anının görüntülerinin yayınlanmasının ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla yeniden yakalandı. Gözaltına alınan M.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manavgat'ta 3 çocuğunun annesi eşi H.G.'yi sokak ortasında dövdüğü anın görüntülerinin bir vatandaş tarafından çekilerek whatsapp hattı aracılığıyla bir televizyon kanalına gönderilmesinin ardından Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla tekrar polis tarafından gözaltına alınan M.G., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 28 Nisan 2018 tarihinde saat 02.00 sıralarında Manavgat ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan bir sokak üzerinde "Aile içi şiddet" olayının olduğu bilgisi üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince M.G. elinde satır ile birlikte yakalandı.

Olayda darp edilen müşteki H.G. alınan ifadesinde, eşi M.G.'nin Özbekistan Vatandaşı M.D. isimli kadınla ilişkisi olduğunu belirtir mesajın cep telefonuna geldiğini, bu sebepten kadının evine gittiğini, M.D.'nin evinden döndüğü sırada eşi ile karşılaştığını ve kendisini darp ettiğini söyledi.

Şüpheli M.G. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden gözaltına alındı. M.G. için 6284 SKM önleyici hükümleri uygulanarak hakkında uzaklaştırma kararı verildi ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerin yayınlanmasının ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun görüntüleri ihbar kabul ederek, kadına şiddetin kabullenebilir bir yanının olmadığını, olayla ilgili görüntülerin incelenerek elde edilen delillerle şüpheli M.G.'nin yeniden yakalanması için çalışmaların başlatılması talimatı verdi.

Şüpheli M.G., Cumhuriyet Savcılığından çıkartılan yakalama emrine istinaden bugün tekrar yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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