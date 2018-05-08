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Bakan Yılmaz: Yükseköğretim yeniden yapılandırılacak

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: - "Nitelik ve kalite bakımından yükseköğretimi yapılandırmak için çalışmalar yapıyoruz"
08 Mayıs 2018 19:52
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Bakan Yılmaz: Yükseköğretim yeniden yapılandırılacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Nitelik ve kalite bakımından yükseköğretimi yapılandırmak için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Bakan Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın, "İstanbul Üniversitesine bağlı bazı bölümlerin, kurulacak İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesine bağlanmasını öngören ve geçen hafta yapılan görüşmelerde kabul edilen 7. maddesine bağlı ek 182. maddesi"nin yeniden görüşülmesinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Yılmaz, akademisyen sayısının 158 bine, üniversite sayısının 187'ye ulaştığını belirterek tam bağımsızlık için nitelikli bilim adamına ihtiyaç olduğunu, bunun için üniversitelerin uluslararası alanda rekabet edecek yapıya sahip olmasını istediklerini söyledi.

Bu nedenle öncelikle bütçedeki eğitimin payını artırdıklarını ifade eden Yılmaz, "Nitelik ve kalite bakımından yükseköğretimi yapılandırmak için çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Görüşmeler sırasında söz alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, tasarıya kamuoyunda yoğun tepki olduğunu ancak iktidarın buna kulak tıkadığını savundu. Beştaş, tasarının geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil de İstanbul Üniversitesinin dünyanın sayılı üniversitelerinden olduğuna işaret ederek üniversitelerin itibarlarının azaltılmamasını istedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, tasarıyla "neyin amaçlandığını" sorarak kalitenin, üniversitenin sayısıyla değil, öğretim üyesinin kalitesiyle ölçülebileceğini söyledi.

Şahsı adına söz alan CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, tüm üniversiteler ve akademisyenlerin yasaya karşı olduğunu ileri sürdü.

CHP İstanbul Ali Şeker de kürsüye İstanbul Üniversitesi maketiyle çıktı. "Üniversitelere kıymayın" diyen Şeker, yeni üniversite açılmasına karşı olmadıklarını ancak köklü üniversitelerin bölünmesini istemediklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı
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