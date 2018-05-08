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DP Başkanı Uysal, Akşener için imza verdi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'da, cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener için seçim kurulunda imza verdi.
08 Mayıs 2018 20:12
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DP Başkanı Uysal, Akşener için imza verdi

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, bir dizi temas ve ziyarette bulunmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a geldi.

Uysal, DP İl Başkanlığı binasını da ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Türkiye'nin selameti ve geleceği için CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti ile birlikte 'Millet İttifakı' içerisinde yer aldıklarını söyleyen Gültekin Uysal, Türkiye siyasetinin çok uzun zamandır yüksek gerilimde seyrettiğini vurguladı. Uysal, "Yeniden büyük Türkiye idealiyle milletimizi yarınlara taşıyabilmek adına bir güç birlikteliği yapıldı. Bizler de bütün dava arkadaşlarımızla beraber Türkiye'nin bu altüst oluşu içerisinde ideallerimizden zerre miskal sapmadan bu zamana kadar bu mücadeleyi vermeye gayret gösterdik" dedi.

Türkiye'nin huzur içerisinde bir seçim geçirmesini temenni eden DP Lideri Uysal, şunları söyledi:

"2007 yılında siyasal rekabetin fiilen kapandığı bir dönemde artık milletin meselelerinin konuşulacağı bir siyasal rekabetin yeniden açıldığı bir döneme geldik. İnşallah Türkiye burada suhulet içerisinde, huzur içerisinde bu seçimleri gerçekleştirir. Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere, beraberinde değişen koşullar, şartlar dolayısıyla cumhurbaşkanlığı seçimiyle beraber insanımız hür iradesiyle eşitlik içerisinde, adil bir düzen içerisinde, huzur içerisinde bu seçimleri yapar. Çok partili hayata geçtiğimiz günden bugüne birkaç münferit hadisenin dışında demokrasimizde sandığın üzerine gölge düşmemiştir. Ama yakın dönem içerisinde adeta devleti bir parti devletine dönüştürerek, yargıyı neredeyse onun bir siyasal şubesi haline getirmiş olmanın bedelini, ucu kendilerine dokunduğunda 17- 25 Aralık'ta gördüler, 15 Temmuz'da gördüler. İşte o nedenle Demokrat Parti olarak diyoruz ki 'Demokrasi işinize geldi mi değil, herkes için demokrasi' demek durumundayız. 'Hukuk işinize geldi mi değil, herkes için hukuk' demek durumundayız."

AKŞENER'İN ADAYLIĞI İÇİN İMZA VERDİ

DP Lideri Gültekin Uysal, parti binasındaki görüşmelerinin ardından, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığını ziyaret etti. İl Başkanı Erdal Gümüş ve kalabalık bir partili grup tarafından karşılanan Uysal, daha sonra cumhurbaşkanı adayı olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e destek olmak için seçim kuruluna giderek imza verdi.

Doğan Haber Ajansı
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