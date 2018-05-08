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İş başvurularında doğru bildiğiniz işi yapın

Kaymak: "İş başvurularında her işi değil doğru bildiğiniz işi yapın"
08 Mayıs 2018 20:16
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İş başvurularında doğru bildiğiniz işi yapın

İŞKUR Ordu İl Müdürü İsa Kaymak, "Bize gelen arkadaşlara 'ne iş yaparsınız' dediğimizde 'her işi yaparım' diyor. Daha sonra işveren de ona her işi yaptırıyor. Bu nedenle iş başvurularında her işi değil doğru bildiğiniz işi yapın" dedi.

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kariyer Kulübü tarafından düzenlenen ve İŞKUR ile ÜTSO'nun da destek verdiği Kariyer Günleri ve İstihdam Konferansı gerçekleştirildi. Konferansın açılış konuşmasını yapan kulübün akademik danışmanı Prof. Dr. Gürol Özcüre, "Öğrencilerimizin iş hayatına hazırlanmaları amacıyla kariyerlerinde en üst basamaklara kadar yükselmiş değerli konuklarımızı buraya davet ettik. Öğrencilerimizin bu önemli programdan iyi bir şekilde istifade edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, "Sizlere en önemli tavsiyem şimdiden kendinize bir kariyer planı belirleyerek ona göre çalışınız. Donanımınıza uygun işleri seçerek kariyer konusunda emin ve güvenilir adımlar atın. İş tercihinde bulunurken piyasada çok fazla rakibinizin olduğunu da unutmayınız" şeklinde konuştu.

İŞKUR Ordu İl Müdürü İsa Kaymak ise, "İş hayatında bir planlama yaptıysanız hedefiniz ne ise o hedefe doğru odaklanmanız lazım. Bize gelen arkadaşlara 'ne iş yaparsınız' dediğimizde 'her işi yaparım' diyor. Daha sonra işveren de ona her işi yaptırıyor. Örneğin bir ön muhasebe veya sekreterlikte işveren sizden çay da yapmanızı istiyor, temizlik de yapmanızı istiyor. Bu nedenle iş başvurularında her işi değil doğru bildiğiniz işi yapın" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Ali Akdemir, Prof. Dr. Harun Demirkaya ve bir elektrik firması genel müdürü Korkut Öztürkmen öğrencilere kariyer ve istihdam konularında bilgiler verdi.

Konuşmacılar yaşantılarından kesitlerde sunarak karşılaştıkları zorlukları ve öğrencilerin dikkat edeceği konuları da açıkladı. Programın sonunda konuşmacılara ve emeği geçen kurumlara plaket verildi.
İhlas Haber Ajansı
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