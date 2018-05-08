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Kastamonu'da 2'si kadın, 4 sanık hakim karşısında
"Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan haklarında dava açılan 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı
Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4 sanığın yargılanmasına başlandı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara "silahlı terör örgütü üyesi" olma suçundan yargılanan tutuksuz sanıklar Şerife K, Arzu Y, Cemal B. ve Şükrü B. ile avukatları katıldı.
Tutuksuz sanık Şerife K, gümrük memuruyken ihraç edildiğini söyledi.
Örgütle hiçbir bağının bulunmadığını savunan Şerife K, "Bank Asya'da hesabım ve param vardı ama ben bunu talimatla birine destek olmak amacıyla yapmadım. Faiz hassasiyetim vardı ve katılım bankasında birikimimiz olsun istedim." dedi.
Suçsuz olduğunu savunan Şerife K, beraatini istedi.
Sanıklardan Arzu Y. de bu tür yapılarla hiçbir ilgisinin olmadığını aktardı.
Öğretmenken ihraç edildiğini belirten Arzu Y, "Evlilikten kalan bir miktar altınımız vardı. Bu para eşimin Bank Asya hesabındaydı. Benim de zaman zaman paraya ihtiyacım oluyor diye o dönem bana açılan hesaba 11 bin lira aktarıldı. Benim çağrıyla ya da birilerini desteklemeyle ilgim yok." diye konuştu.
Savunmalarını yapan sanıklar Cemal B. ve Şükrü B. ise suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatlerini istedi.
Mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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