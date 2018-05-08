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22 yıl sonra aynı kader! Ailenin ikinci Nuh Tufan acısı
Jandarma er Nuh Tufan Öztürk, çarşı izninde 'omuz atma' meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü. Öztürk'ün aynı ismi taşıyan ağabeyinin de 22 yıl önce Çubuk'ta kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi.
Osmaniye'de, çarşı izni sonrası vatani görevini yaptığı birliğe dönmek için 3 arkadaşıyla dolmuş beklerken, 'omuz atma' meselesi yüzünden çıkan kavgada, hayatını kaybeden jandarma er Nuh Tufan Öztürk'ün acı haberi, Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Öztürk ailesinin Yıldırım Beyazıt Mahallesindeki evinin önüne Türk bayrakları asıldı. Öztürk'ün ölüm haberini alan yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti.
AĞABEYİYLE AYI KADERİ PAYLAŞTI
Öztürk'ün aynı ismi taşıyan ağabeyinin de 22 yıl önce Çubuk'ta kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi. Ailenin Nuh Tufan Öztürk'ün ölümünün ardından dünyaya gelen çocuklarına da aynı ismi verdikleri ifade edildi.
Jandarma Er Nuh Tufan Öztürk'ün cenazesi, bugün Çubuk Merkez Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.Osmaniye'de bıçaklanan asker hayatını kaybetti
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