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Bursa, 7/24 gözetim altında

Bursa'nın 70 farklı noktasını 7 gün 24 saat gözlem altında tutan şehir kameralarının bulunduğu kontrol merkezini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, titiz çalışmalara imza atan belediyenin 'akıllı şehir' uygulamalarıyla örnek olduğunu söyledi.
08 Mayıs 2018 21:03
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Bursa, 7/24 gözetim altında

Bursa'nın 70 farklı noktasını 7 gün 24 saat gözlem altında tutan şehir kameralarının bulunduğu kontrol merkezini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, titiz çalışmalara imza atan belediyenin 'akıllı şehir' uygulamalarıyla örnek olduğunu söyledi.

Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'yı 7 gün 24 saat gözlem altında tutan 'Kamera Sistemi Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Başkan Aktaş, Bursa'nın hızla büyüyüp geliştiğine dikkat çekerek, "Her geçen gün Bursa'mıza yenilikler katılıyor. Biz de bu değişim ve dönüşümün başında bulunarak, önemli çalışmalara imza atıyoruz" dedi.

'Akıllı şehir, akıllı belediyecilik' uygulamalarıyla ilgili gelinen noktayı değerlendiren, yapılan ve yapılacak faaliyetleri anlatan Başkan Aktaş, "Bursa, 3 milyon nüfusuyla Türkiye'nin 4. büyük şehri ve Avrupa'nın da önemli merkezlerinden bir tanesi. Sanayi, ticaret ve turizm kimlikleriyle özellikli bir şehir olan Bursa'da, ana arterlerden ara sokaklara kadar ciddi bir yoğunluk söz konusu. Büyükşehir belediyemiz 'şehir kameraları hizmetiyle' Bursa'nın trafik akışından turistik mekanlarına kadar birçok noktasının anlık izlenmesini sağlayarak, kent güvenliğinin yanında değerlerimizin de öne çıkmasına katkıda bulunuyor" diye konuştu.

70 farklı noktada kamera

Bursa'daki güvenliğin tam olarak sağlanması anlamında her geçen gün yeni yatırımlar yapıldığını anlatan Başkan Aktaş, "Şu anda Bursa'mızın 70 farklı noktasında şehir kameraları var. Bu kameraların 45 adedi trafik akışıyla ilgili görüntü verirken, 25 adedi turistik mekanları anlık olarak izleme imkanına sahip. Son bir ayda, üniversite (İzmir Yolu), Ata Bulvarı, Görükle, Uludağ Yolu ve Endülüspark önü olmak üzere 5 farklı noktada yeni kameralarımız sisteme dahil oldu. Bu yıl içerisinde değişik lokasyonlara 30 kamera daha yerleştirilecek ve denetimler yoğunlaşacak" şeklinde konuştu.

Büyükşehir'e bağlı trafik merkezinde şehir kameralarının anlık verileri doğrultusunda sinyalize kavşakların izlendiğini belirten Başkan Aktaş, trafiğin yoğunluğuna göre müdahalede bulunulduğunu ifade etti. Başkan Aktaş, "Süre uzatma kısaltma işlemlerinde de Trafik Şube Müdürlüğü'müz gerekli çalışmaları hızla hayata geçiriyor. Burada hedef, sıkıntıyı en kısa sürede tespit edip müdahale edebilmektir. Şehir kameralarını günlük 2000 kişi takip ediyor. Son bir ayda Bursa dışında 35 bin ziyaretçi şehir kameralarımızdan şehrimizi takip etmiş ve yurt dışında da 4 bin ziyaretçiye hizmet verilmiş. Vatandaşlarımız 'bursabüyükşehir.tv internet sitesi üzerinden' tanıtım filmlerinin yanında bütün şehir kameralarını izleyebilir" ifadelerini kullandı.

Aktaş, muhtemel olaylar ve problemlerde de şehir kameralarından faydalanabileceğini anlatarak, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi'nin 'akıllı şehir' uygulamasıyla alakalı ciddi adım ve gayretler var. İnşallah bugünden sonra yapacağımız yatırımlarla da biz bu konuda Avrupa'daki örnek kentlerden bir tanesi olma arzusundayız. Kısa süre önce arkadaşlarımız yurtdışında bununla ilgili bazı tespitlerde bulundu. Akıllı şehir ile ilgili uygulamalarımız artarak devam edecek".
İhlas Haber Ajansı
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