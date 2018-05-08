1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İYİ Parti standına saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Kavgaya ilişkin adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı
08 Mayıs 2018 21:07
Yazdır
İYİ Parti standına saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bağcılar'daki seçim standında yaşanan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınarak adliyeye çıkarılan 2 şüpheli tutuklandı.

Bağcılar Meydan'da 24 Haziran seçimleri için MHP ve İYİ Parti'nin açtığı stantlarda bulunan partililer arasında çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 kişinin, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakolu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, şüpheliler Şenel B. ve Ferdi A. ise Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Adliyede cumhuriyet savcısına ifade veren Şenel B, olay tarihinde Bağcılar Meydan'da İYİ Parti standının olduğu yerden bir kadının bağırdığını, o yöne baktıklarında bağıran kadının polis eşi olduğunu ve taciz edildiğini söylediğini belirtti. Çevreden vatandaşların oraya gitmesiyle kargaşa yaşandığını ve bir anda kavganın ortasında kaldıklarını dile getiren şüpheli, kimseyi tehdit etmediğini ve yaralamadığını savundu.

Şüpheli Ferdi A. da olay günü İYİ Parti seçim standının yanında bir bağrışma meydana geldiğini, oradaki bir kadının hem polis hem de polis eşi olduğunu ve taciz edildiğini söylediğini anlattı. Polis ekiplerinin tacizciyi yakaladığını, çevredeki vatandaşların da tacizciye tepki gösterdiğini ifade eden Ferdi A. kendilerinin de tacizciye tepki gösterdiğini belirtti. Neden olduğunu anlayamadığı şekilde bir kargaşa çıktığını kaydeden şüpheli, kimseyi yaralamadığını ileri sürdü.

Şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlikte, şikayetçi Yalçın Y'nin, kendisini bıçaklayan kişilerin Ferdi A. ve Şenel B. olduğunu söylediği beyanı okundu.

Şüphelilerin avukatı Orkun Ayhan, hakimlikteki savunmasında, 2 ayrı olay olduğunu ilk olayda İYİ Parti standı önündeki sivil giyimli kadın polis memurunun taciz edildiğini, polis ekiplerinin tacizciyi yakaladığını ve bunun üzerine kalabalığın toplandığını aktardı. Bu olayın hemen ardından bir arbede yaşandığını ve parti görevlileri dışında kişilerin de tacizciye tepki göstermek amacıyla olay yerine geldiğini anlatan Ayhan, olayla ilgili düzenlenen tutanak ve alınan ifadelerin matbu şekilde düzenlendiğini dile getirdi.

Hakimlik, şüpheliler Ferdi A. ve Şenel B'nin "kasten yaralama" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

Anadolu Ajansı
Bu haber 1,353 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İki kez serbest bırakılan tacizci, tekrar tutuklandı
08 Mayıs 2018 21:26		 Askeri bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
08 Mayıs 2018 21:12
Akrabalarını öldüren trafik polisi hakkında karar
08 Mayıs 2018 18:56		 Tecavüz yalanıyla cinayete neden olan genç kıza hapis
08 Mayıs 2018 17:03
Tarlada su kavgası kanlı bitti
07 Mayıs 2018 13:55		 Hastane çalışanlarını darp eden 3 kişi tutuklandı
05 Mayıs 2018 15:59
Sahte banka siteleri kurup vatandaşları dolandırdılar
03 Mayıs 2018 19:43		 Bulgaristan'ın iade ettiği Çiftlik Bank firarisi tutuklandı
02 Mayıs 2018 20:41
Sendika üyeliğine ve Bank Asya'ya para yatırmaya beraat kararı
02 Mayıs 2018 11:24		 Canlı yayınlı istismara 28 yıl ceza
01 Mayıs 2018 12:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
24 Haziran seçimlerinde görevlilere verilecek ücretler
Merkez Bankası, doların ateşini 'söndüremedi'
OHAL Komisyonundan Wi-Fi kararı
MEB'den bir seçim hamlesi daha... Performans çalışmaları ertelendi
Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecek 3 isim
İYİ Parti, MHP'yi geride bıraktı
Akşener'in sosyal medya danışmanı FETÖ'den gözaltında
Ev alacaklara müjde... Faizler iniyor
Adalet Bakanlığı, 24 alanda 15 bin personel alacak
ALES soru ve cevapları yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uyumadan önceki son 10 dakika 1
eurovision 1
14.05.2018 karabükspor vs fenerbahçe maçı 6
kayıp aranıyor 2
iddaa bayilerinin kütüphanelerden daha kalabalık olması 2
Kar yağışını camdan çay içerek izlemek 1
karısını döven adamı döven adam. 4
yemedim yedirdim giymedim giydirdim 1
eserekli 1
Kararsızlık 4
SON İLANLAR
Safranbolu Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri İl Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
51. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam