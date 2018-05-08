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Askeri bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Tartıştığı askeri bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen zanlı tutuklandı
Osmaniye'de tartıştığı askeri bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Kalecik Jandarma Komutanlığında asker olan 21 yaşındaki er Nuh Tufan Öztürk'ü çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Veli Can A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Veli Can A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öztürk'ün cenazesi ise memleketi Ankara'ya gönderildi.
- Olay
İstiklal Mahallesi Şehit Mehmet Eroğlu Caddesi üzerinde Osmaniye Kalecik Jandarma Komutanlığı'nda asker olan ve hastaneye sevkli olarak birliğinden ayrıldığı öğrenilen jandarma er Nuh Tufan Öztürk (21) ile Veli Can A. (21) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veli Can A'nın Öztürk'ü göğsünden ve sırtından bıçakladığı iddia edilmişti.
Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olay sonrası kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.
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