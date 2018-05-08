|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Org. Akar'dan şehit asker için taziye mesajı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan ve Irak'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker (25) için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bir taziye mesajı yayınladı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan ve Irak'ın kuzeyindeki Sare Batin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Furkan Peker (25) için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bir taziye mesajı yayınladı.
Akar, mesajında "Kahraman silah arkadaşımız 8 Mayıs 2018 tarihinde şehit olmuştur.
Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet , kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.
Bu haber 173 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI