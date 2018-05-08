1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erbaş, yeni atanan 22 il müftüsünü kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yeni atanan 22 il müftüsünü kabul etti
08 Mayıs 2018 21:41
Yazdır
Erbaş, yeni atanan 22 il müftüsünü kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 22 ilin yeni atanan müftülerini kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Başkanlıktaki kabulde 22 ile ataması yapılan müftülerle bir araya geldi.

Millete "Din-i mübin-i İslam"ı öğretme ve aydınlatma noktasında farklı illerde görev yapacak müftülerle görevlerine başlamadan önce istişare yapacaklarını bildiren Erbaş, müftülere hayırlı olsun ve başarı dileklerinde bulundu.

Müftülerin büyük bir mesuliyeti emanet olarak omuzlarına aldıklarını belirterek Diyanet İşleri Başkanlığını, il ve ilçe müftülüklerini Mescid-i Nebevi'nin bir şubesi olarak gördüğünü aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Allah Rasulü Efendimiz, diyani hizmetleri Mescid-i Nebevi'den, din eğitimini de Ashab-ı Suffe'yi kurarak oradan yürüttü. Onun için nasıl bir görevin içinde olduğumuzu, nasıl bir teşkilatta hizmet ettiğimizi aklınızdan geçirdiğinizde Mescid-i Nebevi ve Allah Rasulü Efendimiz'in orada yapmış olduğu tebliğ ve davet mücadelesi hemen aklınıza gelmeli. Bu düşünce bizi motive edecek aşk ve heyecan verecek."

Teşkilat olarak insanların doğumundan ölümüne kadar ömrünün her anında yanlarında olmak gibi bir avantaja sahip olduklarına işaret eden Erbaş, "Sizler illerinizde iyi işler yaparsanız, bizler teşkilat olarak iyi işler yapmış olacağız çünkü bizim illerdeki temsilcilerimiz sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bilginin faydadan daha çok zarara kullanıldığı bir çağda yaşanıldığını, teknolojinin insanları adeta tutsak ettiğini belirterek, "Bizler, madem bulunduğumuz ilimizin manevi rehberiyiz, mimarıyız, insanımızı aydınlatmak, cehalet çizgisinden sırat-ı müstakim çizgisine taşımak için elimizden gelen gayreti Allah rızası için göstermeliyiz." açıklamasını yaptı.

Erbaş, müftülere bulundukları illerde üniversiteleri, yurtları ziyaret ederek seminerler, konferanslar vermelerini tavsiye etti.
Anadolu Ajansı
Bu haber 649 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Org. Akar'dan şehit asker için taziye mesajı
08 Mayıs 2018 21:36		 Bakan merakla beklenen hat için tarih verdi
08 Mayıs 2018 20:32
Ankara Valisi'nden 'dolandırıcılık' uyarısı
08 Mayıs 2018 20:20		 DP Başkanı Uysal, Akşener için imza verdi
08 Mayıs 2018 20:12
Bakan Yılmaz: Yükseköğretim yeniden yapılandırılacak
08 Mayıs 2018 19:52		 TBMM'nin 26. Dönem milletvekili albümü yenilendi
08 Mayıs 2018 19:04
Üniversitelerin bölünmesi yeniden görüşülecek
08 Mayıs 2018 18:51		 Eski Bakan Ayhan için cenaze namazı kılındı
08 Mayıs 2018 18:46
YSK 'Millet ittifakı' ile ilgili kararını verdi
08 Mayıs 2018 18:29		 Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza attı
08 Mayıs 2018 18:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
24 Haziran seçimlerinde görevlilere verilecek ücretler
Merkez Bankası, doların ateşini 'söndüremedi'
OHAL Komisyonundan Wi-Fi kararı
MEB'den bir seçim hamlesi daha... Performans çalışmaları ertelendi
Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecek 3 isim
İYİ Parti, MHP'yi geride bıraktı
Akşener'in sosyal medya danışmanı FETÖ'den gözaltında
Ev alacaklara müjde... Faizler iniyor
Adalet Bakanlığı, 24 alanda 15 bin personel alacak
ALES soru ve cevapları yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tahta kaşık 2
oturaklı insan 1
müebbet hapis 1
kulaktan dolma 1
tarif etmek 2
zillet 2
eserekli 1
all ızz well 1
kanunsuz suç ve ceza olmaz 2
tuz ruhu ile çamaşır suyunu evlendirmek 2
SON İLANLAR
Safranbolu Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri İl Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
51. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam