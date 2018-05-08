1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadın kaymakam, öğrencilerle yol kontörlü yaptı
08 Mayıs 2018 21:51
Yazdır
Kadın kaymakam, öğrencilerle yol kontörlü yaptı

SAMSUN'un Salıpazarı İlçe Kaymakamı Hilal Küsmez Günaydın, Karayolları Güvenlik Haftası nedeniyle öğrencilerle birlikte yol kontrol noktasında uygulama yaptı.

Samsun'un Salıpazarı İlçe Kaymakamı Hilal Küsmez Günaydın, 05-11 Mayıs Karayolları Güvenlik Haftası nedeniyle Salıpazarı-Bereket İlkokulundan bir grup öğrenci ile birlikte Çarşamba Jandarma ve Polis Trafik ekipleri ile birlikte trafik kontrolü uygulaması yaptı.

İlçe Kaymakamı Günaydın, daha sonra öğrenci, görevli personel ve sürücülerle haftanın önemi ile ilgili bir sohbet gerçekleştirdi.

Etkinliğe ayrıca İlçe Jandarma Komutanı Hakan Akçay, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Özden ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş'da katıldı.

Doğan Haber Ajansı
Bu haber 3,987 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye Belediyeler Birliğinin yeni başkanı belli oldu
08 Mayıs 2018 23:32		 Lise mezunu olmayan ev satamayacak
08 Mayıs 2018 23:06
Aile Hekimlerinin iller arası yerleştirme ilanı yayımlandı
08 Mayıs 2018 22:46		 Bakan Eroğlu'nun talimatıyla OGM'de rotasyon işlemleri ertelendi
08 Mayıs 2018 22:29
Bursa, 7/24 gözetim altında
08 Mayıs 2018 21:03		 TSK'nın gösteri ekibi SOLOTÜRK adeta nefes kesti
08 Mayıs 2018 19:16
Hakkari'de 30 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
08 Mayıs 2018 17:47		 Gümrük'te 2017/2 ile atananların görev yeri belli oldu
08 Mayıs 2018 17:24
Bu laleyi koparmanın cezası 48 bin lira
08 Mayıs 2018 17:05		 Zehir tacirlerinin parası bağımlıların rehabilitesinde kullanılacak
08 Mayıs 2018 13:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
12. Dönem Astsubay kursiyerleri 18 aydır KHK'da düzenleme bekliyor
MEB'den Temininde güçlük yazısı
9 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
YÖK Kanun Tasarısı TBMM'de kabul edildi
FETÖ/PDY'nin 'Batı Karadeniz emniyet yapılanması' davasında tahliye kararı
İYİ Parti kurucusu Aslan'ın evine ateş edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mültecileri suriye'ye geri gönderme vaadi 1
kask takmayan oğluna ceza kesen polis 5
Şener Şen 1
benzine yine zam yapılması 2
sözlüğe yazarken kesilen elektrik 1
ah bir zengin olsam 1
bilgi hamallığı 1
şiir yazanındır 1
hasan mezarcı 2
hakaret 2
SON İLANLAR
Safranbolu Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri İl Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
51. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam