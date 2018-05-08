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Kadın kaymakam, öğrencilerle yol kontörlü yaptı
SAMSUN'un Salıpazarı İlçe Kaymakamı Hilal Küsmez Günaydın, Karayolları Güvenlik Haftası nedeniyle öğrencilerle birlikte yol kontrol noktasında uygulama yaptı.
Samsun'un Salıpazarı İlçe Kaymakamı Hilal Küsmez Günaydın, 05-11 Mayıs Karayolları Güvenlik Haftası nedeniyle Salıpazarı-Bereket İlkokulundan bir grup öğrenci ile birlikte Çarşamba Jandarma ve Polis Trafik ekipleri ile birlikte trafik kontrolü uygulaması yaptı.
İlçe Kaymakamı Günaydın, daha sonra öğrenci, görevli personel ve sürücülerle haftanın önemi ile ilgili bir sohbet gerçekleştirdi.
Etkinliğe ayrıca İlçe Jandarma Komutanı Hakan Akçay, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Özden ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş'da katıldı.
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