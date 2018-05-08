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Dilekçe Komisyonuna en çok başvuru üç büyük ilden

TBMM Dilekçe Komisyonuna 26. dönemde 15 bin 173 kişi tarafından başvuruda bulunuldu. Komisyona en çok İstanbul, Ankara ve İzmir'den yapıldı.
08 Mayıs 2018 22:06
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Dilekçe Komisyonuna en çok başvuru üç büyük ilden

TBMM Dilekçe Komisyonuna, 26. dönemde, 15 bin 173 kişi tarafından başvuruda bulunuldu. Başvuruların yüzde 86,82'si karara bağlandı veya hıfzedildi. Komisyona en çok İstanbul, Ankara ve İzmir'den; en az ise Artvin, Ardahan ve Tunceli'den başvuru yapıldı.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır'ın verdiği bilgiye göre, TBMM Dilekçe Komisyonuna, 26. yasama döneminde, e-Dilekçe sistemine 52 bin 563 kişi yeni kayıt gerçekleştirdi. Mevcut durumda program, 179 bin 498 kişi tarafından faal olarak kullanılıyor.

Dilekçe Komisyonuna, 26. dönemde, 15 bin 173 kişi başvururken, başvuruların yüzde 69,84'ü e-Dilekçe üzerinden, yüzde 21,80'i posta yoluyla, yüzde 5,62'si ise elden yapıldı.

Dilekçelerin yüzde 63,16'sı şahsi imzalı, yüzde 35,70'i ise toplu imzalı dilekçelerden oluştu.

Komisyona ulaşan dilekçelerin yüzde 86,82'si karara bağlandı veya hıfzedildi.

Dilekçelerin içeriği itibariyle ilk beş konu şu şekildi oluştu: Milli Savunma (yüzde 13.23), Adalet ve Güvenlik (yüzde 9,35), Kişisel Özgürlük Hak ve Talepleri (yüzde 8,33), Personel İşlemleri (yüzde 7,25), Öteki İstek ve Dilekler (Şikayetler) (yüzde 26,85).

Yasama döneminde komisyona en çok başvuru yapan ilk üç il İstanbul, Ankara ve İzmir olurken, en az başvuru Artvin, Ardahan ve Tunceli'den geldi.

26. Yasama Döneminde, Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, gerçekleştirdiği 48 toplantıda, 13 bin 340 dilekçe hakkında 7 bin 862 karar aldı.

Komisyon 117 saat 46 dakika mesai yaptı

Bu dönemde 5 Genel Kurul Toplantısı, 29 Alt Komisyon Toplantısı, 10 yerinde inceleme ve 48 Başkanlık Divanı Toplantısı yapıldı, bu çerçevede 117 saat 46 dakika çalışıldı.

"Kamuda Çalışan Engelli ya da Engelli Yakını Bulunan İşçiler için Memurlara Tanınan Bazı Hakların Verilmesi Talebini İçeren Dilekçeler", "Araç Muayene İstasyonlarında Muayene Ücreti Ödeme Şeklinin İncelenmesi Talebini İçeren Dilekçeler", "Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda Engellilik Oranına Herediter Anjioödem Hastalığının Dahil Edilememesi Sebebiyle Yaşanan Mağduriyetin Giderilmesi Talebini İçeren Dilekçeler" ile ilgili alt komisyon kuruldu ve raporları karara bağlandı.

Ayrıca, Gıda Bankacılığı Uygulamasının Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Talebini İçeren Dilekçelere İlişkin Kurulan Alt Komisyon, FOREX Piyasasındaki Aracı Kurumların Bireysel Yatırımcıları Mağdur Ettikleri İddialarını İçeren Dilekçelere İlişkin Kurulan Alt Komisyon, Evlilik/İzdivaç Programlarının Aile Kurumuna Olumsuz Etkilerinin Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesine İlişkin Kurulan Alt Komisyon, Şehir Merkezlerindeki İşlek Caddelerin Trafik Sorunlarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesine İlişkin Kurulan Alt Komisyon, Mesleki Eğitim Kapsamında Staj Gören Öğrencilere Ücret Ödenmesindeki Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesine İlişkin Kurulan Alt Komisyon da çalışmalarını tamamlayarak raporunu üst komisyona sundu.

Anadolu Ajansı
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