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Bakan Eroğlu'nun talimatıyla OGM'de rotasyon işlemleri ertelendi
Orman Genel Müdürlüğü rotasyon uygulamasını erteledi
Orman Genel Müdürlüğü personelin tepkisine neden olan rotasyon uygulamasını erteledi.
Toç Bir Sen'in üyelerine gönderdiği mesajda, Orman Genel Müdürlüğünün, rotasyon uygulamasını, Bakan Veysel Eroğlu'nun talimatı üzerine ertelendiği belirtildi.
Seçim dolaysıyla uygulama konulan bu işlemin bir benzerini Milli Eğitim Bakanlığı da yapmıştı. Bakanlık hem yönetici atama işlemlerinin sonuçlarını hem de performans işlemlerini ertelemişti.
İŞTE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAZISI
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