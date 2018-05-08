Aile Hekimlerinin iller arası yerleştirme ilanı yayımlandı

Sağlık Bakanlığı, 2018/1 iller arası aile hekimliği yerleştirme ilan metnini yayımladı

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA 2018/1 İLLER ARASI AİLE HEKİMLİĞİ YERLEŞTİRME İŞLEMİ İLAN METNİ

24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine göre, mezkür Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre belirlenen münhal yerler için aşağıda belirtilen şartlar ve belirlenen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında hizmet puanı ve tercih sırası ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.

GENEL ESASLAR

1- İller arası aile hekimliği yerleştirme işlemleri, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

2- İllerdeki boş aile hekimliği pozisyonlarına bir yerleştirme işlemi neticesinde doldurulamayan pozisyonlar münhal birim olarak ilan edilecektir.

3- Münhal olarak açılan birimin bulunduğu aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı yok ise bu pozisyona aile hekimliği uzmanları başvuramayacaktır. Aile hekimliği uzmanı kontenjanı var ise hem aile hekimliği uzmanı hem de diğer hekimler başvurabilecektir.

4- Münhal birime yerleştirme işlemi için Bakanlığımıza bildirilen boş pozisyonlara, iller arası yerleştirme işlemi tamamlanıncaya kadar (noter sonuçları ilan edildiği tarih), il içinde yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.

A- BAŞVURU ŞARTLARI

1- İller arası aile hekimliği yerleştirme işlemine sözleşmeli olarak görev yapan aile hekimleri ile Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 13/12/2017 tarih ve 2017/21 sayılı "Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri" konulu genelgesi doğrultusunda muvafakatı uygun görülen diğer hekimler başvurabilecektir. Başvuruda bulunacak adaylar bulunduğu ildeki münhal birimleri tercih edemeyecektir.

2- Görev yaptığı son pozisyonda fiilen 1 (bir) yıl süreyle çalışmayan aile hekimleri aile hekimliği yerleştirme işlemine başvuramayacaktır. Son başvuru tarihi itibariyle bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3- 3359 sayılı Kanun kapsamında DHY (Devlet Hizmet Yükümlüsü) ve 4924 sayılı Kanun kapsamında görev yapanların ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli olarak çalışanların başvuruları kabul edilmeyecektir. (DHY, son başvuru tarihi itibariyle sonlandırılmış olmalıdır.)

4- Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin 9 uncu fıkrasına istinaden, iller arası aile hekimliği yerleştirme işlemine katılan, fakat yerleştirildiği farklı ildeki birimde görevine başlamayan aile hekiminin çalıştığı ildeki sözleşmesi feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle aile hekimliği yerleştirmesine başvuramaz.

5- Özelden (kamu dışı) yerleşerek aile hekimliği pozisyonlarında çalışan personel, tercih ettiği ilde özel için aile hekimi kontenjanı var ise başvurabilecektir.

B- BAŞVURULARIN YAPILMASI

1- Başvuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılan münhal yerlerden ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla 5 (beş) tercih, 5 (beş) münhal yerin bulunmaması durumunda ise en fazla ilan edilen yer sayısı kadar tercih yapabileceklerdir.

2- İller arası yerleştirmeye açılan birimin bulunduğu aile sağlığı merkezlerinde aile hekimliği uzmanı için kontenjan olup olmadığı ilanda belirtilecektir.

3- Hizmet puanı itirazları PBS üzerinden alınacaktır. Alınan itirazlar değerlendirilerek PBS üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.

4- Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.

C- EVRAKLARIN TESLİMİ

1- Adaylar PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra tercih formunun çıktısını imzalayarak ilan edilen takvim çerçevesinde; T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad.

No:9 06800 Çankaya /ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edebilirler.) Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.

2- Başvuru evrakı imzasız olanlar ile başvuru evrakı 15/05/2018 tarihi saat 18:00'den sonra Bakanlığımıza ulaşanların evrakları değerlendirmeye alınmayacaktır.

D- YERLEŞTİRME İŞLEMİ VE TEBLİGAT

1- Evrakların teslimi sırasında tercih formu ile PBS kayıtlarındaki tercihler arasında farklılık bulunduğu takdirde adayın başvurusu kabul edilmeyecektir. Tercih bildirmeyen, hatalı form gönderen, tercih formu kuruma ulaşmayan ve tercihleri geçersiz sayılanlar yerleştirmeye alınmayacaktır.

2- İl dışından yerleştirmeye açılan aile hekimliği pozisyonlarında sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirilir.

a) İl dışından yerleştirmeye açılan aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; pozisyonun bulunduğu il dışında aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, hizmet puanı ve tercih sıralamasına göre yerleştirilir.

b) Münhal pozisyonun bulunduğu ilin dışında sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan tabipler, hizmet puanı ve tercih sıralamasına göre yerleştirilir.

c) Diğer hekimler (Tabip ve Uzman Tabipler)

3- Hizmet puanlarının eşit olması halinde tercih sıralamasına bakılır. Tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise toplam sözleşmeli aile hekimliği süresi fazla olan öncelikli olarak yerleştirilecektir.

4- Yerleştirme sonuçları ve tebligat yerine geçecek ilan, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecektir.

5- Yerleştirme işlemine dahil edilen ve iller arası yerleştirilen personelin müracaat şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılırsa atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

E- AYRILIŞ VE BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ

1- Yerleştirme işlemi yapılan hekimler, yerleştirme işlemini müteakip 15 (on beş) gün içerisinde yeni pozisyonlarda başlayış yapılır. Ancak hizmet mekanı olmayan birime yerleşen hekimler için bu süre 30 (otuz) gün olarak uygulanır.

2- Yerleştirme işleminden sonra gerçekleşen kaza vb. zorunlu hallerde 3 (üç) ayı geçen mazeret durumları kabul edilmez. 3 (üç) ay içinde göreve başlamayanların yerleştirmesi iptal edilir.

3- Aile hekimi olarak yerleştirmesi yapılan personelin kadro nakilleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16 ıncı maddesinin 2 nci fıkrasının e) bendine göre değerlendirilecektir.

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA

2018/1 İLLER ARASI AİLE HEKİMLİĞİ YERLEŞTİRME TAKVİMİ

SIRA TARİH AÇIKLAMA 1 27 Nisan 2018 Cuma - 04 Mayıs 2018 Cuma İllerden münhal yer belirlenmek üzere boş pozisyonların Bakanlığa bildirilmesi 2 08 Mayıs 201 8 Salı Münhal yerlerin ilan edilmesi 3 08 Mayıs 201 8 Salı - 10 Mayıs 2018 Perşembe Son Başvuru 10 Mayıs 2018 Perşembe Saat: 18.00'de sona erecektir. PBS üzerinden başvuruların yapılması 4 15 Mayıs 2018 Salı Saat:18.00 Adayların tercih başvuru evraklarının Bakanlığa son geliş tarihi 5 16 Mayıs 2018 Çarşamba - 22 Mayıs 2018 Salı Başvuru evraklarının kontrolü ve değerlendirilmesi 6 22 Mayıs 2018 Salı Yerleştirme komisyonu değerlendirme, kabul ve ret listelerinin yayımlanması 7 22 Mayıs 2018 Salı - 23 Mayıs 2018 Çarşamba İnceleme sonrası başvuruları ret olanların ve hizmet puanı itirazlarının PBS üzerinden alınması 8 24 Mayıs 2018 Perşembe Yerleştirme komisyonu son değerlendirme, kabul ret listelerinin PBS üzerinden yayımlanması YERLEŞTİRME İŞLEMİ (Yeri ve saati 9 28 MAYIS 2018 PAZARTESİ (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir. )

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