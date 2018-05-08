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Köy okulu öğrencileri başardı

Şanlıurfa'da bir köy okulunun öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle yerli malzemelerle drone üretti.
08 Mayıs 2018 23:11
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Köy okulu öğrencileri başardı

anlıurfa'da bir köy okulunun öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle yerli malzemelerle drone yaptı.

Ceylanpınar ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Saraççeşme Ortaokulu'nda eğitim gören 6. sınıf öğrencileri Abdulhalim, Hasan ve Musa Kılıç ile Yusuf Say, gökyüzünde merakla izledikleri uçaklardan etkilenerek insansız hava aracı yapmaya karar verdi.

Tahtalara motor yerleştirerek yaptıkları ilk drone uçurmayı başaramayan öğrenciler, Fen ve Teknoloji Öğretmeni Recep Şen'in desteğiyle yılmadan çalışmalarına devam etti.

Öğrenciler, bu süreçte edindikleri tecrübe ve yaptıkları araştırmalar ve sayesinde boru, motor, pervane gibi yerli malzemeler kullanarak daha büyük bir drone geliştirdi.

İkinci denemelerinde drone uçurmayı başaran öğrenciler, kendi imkanlarıyla yerli hava aracı geliştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Fen ve Teknoloji Öğretmeni Recep Şen'in yaptığı açıklamada, öğrencilerin drone yapma fikrinin kendisini etkilediğini, öğrencilerin bu hayalin gerçekleşebilmesi için kapsamlı araştırma yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerim bir gün iki tahta getirdiler...

Öğrencilerin ilk yaptığı hava aracını geliştirerek daha büyük ve uçabilen bir drone yaptıklarını anlatan Şen, şöyle devam etti:

"Öğrencilerim bir gün iki tahta getirdiler. Üzerine motor koymuşlar. 'Hocam bunu nasıl uçurabiliriz' diye bir sordular. Öğrencilerin uçma fikrini gerçekleştirebilmek için onlarla beraber araştırma yaptık. Bu süre içerisinde tamamen kendi imkanlarımızla iki boru parçası üzerine uçuş kartı ve motorlar yerleştirerek bir drone yaptık. Kullandığımız malzemeler tamamen yerli malzemeler. Sadece ülkemizde bulunmayan ana kartı dışarıdan aldık."

Şen, öğrencilerinin daha önce gerçek drone görmemesine rağmen hayal kurarak ve bu hayallerinin peşinden giderek insansız hava aracı yaptığını dile getirerek aracın yaklaşık 200 metre yükselebildiğini ve tek şarjla 20 dakika uçabildiğini aktardı.

Kendimiz uçuyormuşuz gibi mutluyuz

Öğrencilerden Hasan Kılıç da uçaklardan etkilenerek uçan bir araç yapmayı hayal ettiğini ve bu hayalini arkadaşlarıyla paylaştığını belirtti.

İki tahtayı bir araya getirerek motor monte ettiği aracın uçmadığını ifade eden Kılıç, "Öğretmenimize danıştık ve arkadaşlarımla ilk yaptığımızdan daha büyük ve güzel bir drone yaptık. Artık gökyüzünde kendimiz uçuyormuşuz gibi mutluyuz." dedi.

Yusuf Say ise yaptıkları drone sayesinde okuldaki bütün öğrencilerin insansız hava aracını görmesini ve yakından tanımasını sağladıklarını vurgulayarak "Drone yapmak için günlerce araştırma yaptık. Araştırmadan edindiğimiz bilgilerle kendi imkanlarımızla drone yaptık. İlk kez böyle bir çalışma yaptığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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