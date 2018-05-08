1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'20 bin artı 5 binle 25 bin öğretmen ataması yapacağız'

Bakan Yılmaz: "20 bin artı 5 binle 25 bin öğretmen ataması yapacağız"
08 Mayıs 2018 23:16
Yazdır
'20 bin artı 5 binle 25 bin öğretmen ataması yapacağız'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "20 bin artı 5 binle 25 bin öğretmen ataması yapacağız" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Yüksek Öğretim Kurulu Kanun Tasarısı görüşmeleri devam ediyor. Milletvekillerinin sorularını cevaplayan Bakan Yılmaz, şunları kaydetti:

"20 bin öğretmenimizin mülakatı devam ediyor, 5 bin öğretmenimizin de duyurusunu çıktık. Beş yıllık prim ödeme şartı aradığımızdan, 8 Haziran'da da okullar bittiğinden, o gün itibarıyla prim ödeneceğinden bir hak kaybı da olmasın diye 5-8 Haziran itibarıyla müracaat edenler arasından da 5 bin alacağız. Eğer 5 bini tamamlayamazsak geri kalanları da 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girecekler, o KPSS esas alınarak bu 5 bin rakamını tamamlayacağız, 20 bin artı 5 binle 25 bin öğretmen ataması yapacağız. Bu ana kadar atadığımız 584 bindi, 24 bin öğretmen ataması daha koyarsak 600 binin üzerinde bir öğretmen. Biz geldiğimizde öğretmen sayısıysa 500-512 bin civarlarındaydı. Dolayısıyla da gidin bakın bugün gördüğünüz her 3 öğretmenden 2'si bizim dönemimizde atanmıştır."

Öğretmenlerin önemine işaret eden Yılmaz, "Öğretmen çok şeydir. Akıllı tahta öğrenciye bir şey öğretmez; dört duvar, bir çatı, bir duvar öğrenciye bir şey öğretmez. Eğer öğrenciye bir şey öğretilecekse öğretmenlerimiz öğretecektir. Ve şunu inanarak söylüyorum: Avrupa'dan eğitim açısından hiçbir alanda geri değiliz ama bir alanda geriliğimiz var, o alandaki geriliğimiz de ilkokula, ortaokula, liseye ve devamına da etki ediyor. Nedir o? Okul öncesi eğitim. Okul öncesi eğitimdeki bilimsel araştırmalar şunu göstermiştir ki okul öncesi eğitimi bir yıl alan hiç almayana göre daha başarılı, iki yıl alan bir yıla göre başarılı, üç yıl alan da iki yıl alana göre başarılı" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haber 4,092 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğretmen adaylarının sözlü sınavları sona erdi
08 Mayıs 2018 23:25		 Adalet Bakanlığı, 24 alanda 15 bin personel alacak
08 Mayıs 2018 15:14
KYK'nın her iki ilanına da başvuru yapabilir miyim?
08 Mayıs 2018 11:46		 ALES soru ve cevapları yayımlandı
08 Mayıs 2018 11:35
Gençlik Bakanlığı, 1220 kişilik ilandan sonra 3200 kişilik yeni sözleşmeli personel alım ilanı yayımladı
07 Mayıs 2018 22:22		 Kilis'te geçici işe başvuru kuyruğu
07 Mayıs 2018 21:23
PTT alımındaki 1 yıl ikamet şartına tepki var
07 Mayıs 2018 15:40		 Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak
07 Mayıs 2018 12:27
KPSS ve ÖABT başvuruları ne zaman?
07 Mayıs 2018 11:53		 Seçimi gidiyoruz ama Gençlik Bakanlığı hala sözlüde ısrar ediyor
07 Mayıs 2018 11:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
12. Dönem Astsubay kursiyerleri 18 aydır KHK'da düzenleme bekliyor
MEB'den Temininde güçlük yazısı
9 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
FETÖ/PDY'nin 'Batı Karadeniz emniyet yapılanması' davasında tahliye kararı
İYİ Parti kurucusu Aslan'ın evine ateş edildi
YÖK Kanun Tasarısı TBMM'de kabul edildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
06.05.2018 akhisar bld.spor vs galatasaray maçı 3
Günce 1
moussa sow 2
Kıyma bana 3
örnek gösterilen komşu çocuğu 2
memurlar.netten mesaj almak 1
fernandao 2
kenan sofuoğlu 2
zillet 2
almanyadan gelen akraba 1
SON İLANLAR
Safranbolu Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kayseri İl Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Engelli İşçi Alım İlanı
51. Bakım Fabrika Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Kayseri il Milli Eğitim Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sosyal medya hesaplarını yönetebilecek editör alınacak
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam