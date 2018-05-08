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Öğretmen adaylarının sözlü sınavları sona erdi
20 bin sözleşmeli öğretmen alımında, 14 Nisan'da başlayan sözlü sınavlar bugün sona erdi.
20 bin sözleşmeli öğretmen alımında, 14 Nisan'da başlanan sözlü sınavlar bugün yani 8 Mayıs itibariyle sona erdi.
Daha önce komisyon başkanları ve üyelerinin katıldığı ve Müsteşarın da bulunduğu toplantıda, sözlü sınavlarda en fazla +-3 puan verilebileceği ifade edilmişti.
Ancak daha sonra Bakan talimatı doğrultusunda, sözlü sınavlarda adaylara KPSS puanının aynısının verileceği iddia edildi.
MEB geçen yıl sözlü sınavları 4 günde açıklamıştı.
Eğer, bakan İsmet Yılmaz'ın talimatı doğruysa sonuçlar çok hızlı bir şekilde bu hafta sonuna kadar açıklanacaktır diye düşünüyoruz.
Öğretmen adaylarının değerlendirmelerini görmek için tıklayınız.
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