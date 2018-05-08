Türkiye Belediyeler Birliğinin yeni başkanı belli oldu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı seçildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'ten boşalan başkanlık koltuğuna oturan Şahin, 802 üyesi bulunan birliğin başkanı seçildi. Aynı zamanda, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın (UCLG-MEWA) Başkanlığını yürüten Şahin, omzundaki başkanlık apoletine bir yenisini daha taktı.

Şahin, 2002'de milletvekili seçilerek meclise girdi, kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk kadın bakan kimliğini aldı. 26 Aralık 2013 tarihinde bakanlığı bırakan Şahin, doğup büyüdüğü memleketi Gaziantep'e, döndü, Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını koydu, Türkiye'nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanlarından biri olarak göreve başladı. Önce, Asya'daki belediyelerin başkanlığına seçilen başkan Şahin, şimdi de Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı koltuğuna oturdu, sadece Gaziantep'in değil Türkiye'nin başkanı oldu.

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Kurulu, Ankara'da toplandı, yeni başkanını oyladı. Genel kurulu hitaben konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 1945'ten bu yana farklı siyasi görüşten yerel kalkınmanın mimarlarını bir araya getiren birliğin önemli bir misyon yüklendiğini bildirdi.

Şahin, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde milletvekili aday adaylığını açıklayan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Akyürek ile Genel Sekreter Hayrettin Güngör için yeni bir dönemin başlayacağını aktardı.