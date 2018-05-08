|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Döküm bandına sıkışan genç hayatını kaybetti
Konya'da bir sanayi sitesinde döküm imalatı yapan firmada çalışan Suriye uyruklu 18 yaşındaki Sufyan Al Ali, döküm bandına sıkışması sonucu hayatını kaybetti.
Konya'da bir sanayi sitesinde döküm imalatı yapan firmada çalışan Suriye uyruklu 18 yaşındaki Sufyan Al Ali, döküm bandına sıkışması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi 8. Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve döküm imalatı yapan bir firmada çalışan Suriye uyruklu 18 yaşındaki Sufyan Al Ali, döküm yapıldığı sırada döküm bandı olarak adlandırılan banda sıkıştı. Bunun üzerine Sufyan Al Ali, boynu kırılarak hayatını kaybetti. Makine başında Al Ali'nin cansız bedenini gören fabrikadaki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayın gerçekleştiği fabrikada inceleme yapan ekiplerin çalışmasının ardından Sufyan Al Ali'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu haber 646 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI