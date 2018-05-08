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Döküm bandına sıkışan genç hayatını kaybetti

Konya'da bir sanayi sitesinde döküm imalatı yapan firmada çalışan Suriye uyruklu 18 yaşındaki Sufyan Al Ali, döküm bandına sıkışması sonucu hayatını kaybetti.
08 Mayıs 2018 23:31
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Döküm bandına sıkışan genç hayatını kaybetti

Konya'da bir sanayi sitesinde döküm imalatı yapan firmada çalışan Suriye uyruklu 18 yaşındaki Sufyan Al Ali, döküm bandına sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi 8. Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve döküm imalatı yapan bir firmada çalışan Suriye uyruklu 18 yaşındaki Sufyan Al Ali, döküm yapıldığı sırada döküm bandı olarak adlandırılan banda sıkıştı. Bunun üzerine Sufyan Al Ali, boynu kırılarak hayatını kaybetti. Makine başında Al Ali'nin cansız bedenini gören fabrikadaki diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayın gerçekleştiği fabrikada inceleme yapan ekiplerin çalışmasının ardından Sufyan Al Ali'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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