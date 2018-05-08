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'3. havalimanı istihdamı artıracak'

Türk Hava Yolları İstihdam Müdürü Muhittin Hasan Uncular "3. havalimanının faaliyete geçmesiyle pilot ihtiyacı da artacaktır. 3. havalimanı yeni bir istihdam alanı demektir." dedi.
08 Mayıs 2018 23:43
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'3. havalimanı istihdamı artıracak'

Uncular, Kırklareli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Kulübünce Kayalı Kampüsünde düzenlenen, "Gökyüzünde Kariyer" konferansında yaptığı konuşmada, THY'nin hızla gelişerek büyüdüğünü söyledi.

THY'nin dünyanın dört bir yanına uçuş yaptığını ve 121 ülkede faaliyet gösterdiğini anlatan Uncular, THY'nin Türk Bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırdığını vurguladı.

THY'nin ilk kurulduğunda 5 olan uçak sayısının bugün 333'e ulaştığına dikkati çeken Uncular, "Şu an bize uçak sayınız kaç deseniz biz arkadaşlarımızla teyitleşiyoruz. Çünkü THY hızla gelişiyor ve büyüyor. Dünyanın dört bir yanına uçuş yapan, Türk Bayrağını her yerde dalgalandıran bir şirketten bahsediyoruz. 24 bin 403 personelimiz var." diye konuştu.

THY'da pilot olmanın zor ve bir o kadar da keyifli olduğunu ifade eden Uncular, yeni pilotlar yetiştirmek için çalıştıklarını aktardı.

3. Havalimanı Projeni önemsediklerini belirten Uncular, şunları söyledi:

"3. havalimanının faaliyete geçmesiyle pilot ihtiyacı da artacaktır. 3. havalimanı yeni bir istihdam alanı demektir. Biz, bizimle çalışacak olan arkadaşlarımızdan öncelikle lisans mezunu ve yabancı dil bilmelerini önemsiyoruz. Bu nedenle bizimle çalışacak olan arkadaşlarımız kendilerini sürekli yenilemelidir. En önemlisi de bu işte torpil diye bir şey yoktur. Biz işe aldığımız kişilere uçağı ve binlerce insanın canını teslim edeceğiz. Bu nedenle biz güvenli ve emniyetli kişileri tercih ediyoruz."

Pilot Koray Eriç ise meslek hayatında yaşadığı anıları öğrencilerle paylaştı.
Anadolu Ajansı
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