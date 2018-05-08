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Sokakta tartıştığı çifti öldüren emekli polis tutuklandı

Akhisar ilçesinde sokakta tartıştığı çifti öldüren emekli polis Kırıkkale'de teslim oldu
08 Mayıs 2018 23:55
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Sokakta tartıştığı çifti öldüren emekli polis tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tartıştığı çifti öldüren ve Kırıkkale'de teslim olan emekli polis tutuklandı.

Tahtakale Caddesi üzerinde tartıştığı Zeynep Kaya (36) ve eşi Mustafa Kaya'yı (43) silahla vurduktan sonra olay yerinden kaçan katil zanlısı Mehmet Özkılıç (63), Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Özkılıç, emniyetteki işlemlerin ardından Akhisar Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Özkılıç'ın emniyetteki ifadesinde Mustafa Kaya'nın kendisini dolandırdığını savunduğu, olay günü parasını isteyince küfürle karşılık verilmesi üzerine silahla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

- Kaya çiftinin vurulma anı MOBESE kameralarında

Öte yandan 28 Nisan'da emekli polisin çifte silahla ateş etme anı MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde Özkılıç'ın sokaktan geçen Kaya çiftine seslendiği, belindeki silahını çıkararak yanlarına gittiği görülüyor.

Kayıtlarda Özkılıç'ın yolun ortasında tartıştığı Zeynep Kaya ve Mustafa Kaya çiftine silahla ateş ettiği yer alıyor.

Görüntüye tartışmayı ayırmaya çalışan bir vatandaşın da şok yaşayarak olay yerinden uzaklaşması yansıyor.
Anadolu Ajansı
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