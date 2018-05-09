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9 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları
09 Mayıs 2018 00:02
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9 Mayıs 2018'den önemli gündem başlıkları

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Binali Yıldırım ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/13.00/17.00)

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Başkanı İsmail Bilen ve komisyon üyelerini kabul edecek.

(TBMM/15.00)

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gebze Teknik Üniversitesi Girişimcilik Zirvesi'ne katılacak, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(İstanbul/10.00/İzmir/15.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek "Trafikte Çocuk Güvenliği Semineri"ne katılacak, Kuşadası'nda yapılacak "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"na başkanlık edecek.

(Ankara/10.00/Aydın/15.30)

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 12. Uluslararası MEB Robot Yarışması ve Azerbaycan Karabağ Şehitlik Anıtı açılışına katılacak.

(Sivas/10.30/15.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere bayram ikramiyesi gibi düzenlemeleri de içeren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/14.00)

5- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşacak.

(Edirne/16.00)

EKONOMİ

1- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, MÜSİAD Türkiye-Afrika Ekonomi Forumu'na ve Tarımsal Sanayi Sektör Temsilcileriyle İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Konya/10.00/14.30)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gümrük ve Ticaret Merkezi Ortak Akıl Konferansı ile Rekabet Kurumu Fındık Sektör Araştırması Raporu Takdim ve Değerlendirme Paneli'ne iştirak edecek.

(İstanbul/ 9.30/ 14.00)

3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Swissotel'de "Dünya Posta Birliği (UPU) Dünya CEO Forumu 2018"e, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odasında meclis toplantısına katılacak.

(İstanbul/10.00/14.00)

4- TÜİK, finansal yatırım araçlarının nisan ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

2- ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararının ardından gelişmeler izleniyor.

(Washington/Tahran/ Brüksel)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(Ankara/13.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Adalet ve İhsan Bağlamında Aile" temalı "Aile Forumu" ile Gençlerle Baş Başa/Bilgiden Bilince Konferansı'na katılacak.

(İstanbul/10.00/Sakarya/16.00)

3- FETÖ davaları

- Akıncı Üssü darbe davasında 473 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davaya 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada 52'si tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

- FETÖ'nün Bolu'daki "çatı yapılanması"na ilişkin 34'ü tutuklu 119 sanığın yargılaması sürecek.

(Bolu/10.00)

- Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ve bazı iş adamlarının da aralarında yer aldığı 28'i tutuklu 60 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasının görülmesine 8. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Bursa/10.00)

- İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki mensupları hakkında açılan davada, 26'sı tutuklu 102 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İzmir/09.30)

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 73 jandarma personeli ile terör örgütünün jandarma yapılanmasında sözde "abilik" yaptığı belirtilen 19 sivil olmak üzere 64'ü tutuklu 92 sanığın yargılanmasına, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nın işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılanmasına, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Etnospor Kültür Festivali'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Diyarbakır Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Diyarbakır/17.30/18.30)

3- MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, AA Spor Masası'na konuk olacak.

(Ankara/13.00)

4- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 29. haftaya, Yeşilgiresun Belediyespor-Darüşşafaka, Muratbey Uşak-Demir İnşaat Büyükçekmece, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Pınar Karşıyaka ve Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(Giresun/Uşak/18.30/İstanbul/İstanbul/20.30)

5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

6- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final maçları Eskişehir'de başlayacak. İlk gün Kastamonu Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor, Polatlı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(Eskişehir/15.00/17.00)
Anadolu Ajansı
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