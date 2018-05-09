|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Almanya'ya seçim işbirliği çağrısı
AvrupaBirliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşmede Bakan Çelik'in Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının 24 Haziran seçimlerinde demokratik haklarını kullanmaları konusunda Alman makamlarının gerekli işbirliğini göstermelerine dair beklentilerini dile getirdiği öğrenildi
AvrupaBirliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşmede Bakan Çelik'in Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının 24 Haziran seçimlerinde demokratik haklarını kullanmaları konusunda Alman makamlarının gerekli işbirliğini göstermelerine dair beklentilerini dile getirdiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre görüşmede, Türkiye- Almanya siyasi ilişkilerindeki son gelişmeler, Türkiye-AB ilişkileri ve bu kapsamda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi konuları, başta Suriye ve Zeytin Dalı Harekatı olmak üzere bölgesel konular ile Avrupa'daki genel siyasi durum ele alındı. Görüşmede Bakan Çelik, Almanya'daki terör örgütü PKK ve FETÖ militanlarına karşı Alman makamlarının daha etkili önlemler alması ve Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının 24 Haziran seçimlerinde demokratik haklarını kullanmaları konusunda gerekli işbirliğini göstermelerine dair beklentiler de vurgulandı.
Bu haber 559 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI