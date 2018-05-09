ABD'nin İran kararına Türkiye'den ilk tepki: Yeni çatışmalara sebep olacak

ABD Başkanı Trump, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015'te askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden uygulanacağını açıkladı. Kararın ardından Türkiye adına ilk tepki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, karar için 'İstikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacak bir karardır." değerlendirmesinde bulundu. Dışişleri'nin açıklamasında ise "ABD'nin anlaşmadan çekilmeye karar vermiş olmasını talihsiz bir adım olarak değerlendiriyoruz" ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararına ilişkin açıklama yaptı.

Trump'ın kararını sosyal medya hesabı Twitter'dan değerlendiren Kalın, "ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi, istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara sebep olacak bir karardır. Çok taraflı anlaşma, diğer ülkelerle devam edecektir. Türkiye, nükleer silahların her türüne karşı olan kararlı tutumunu sürdürecektir" dedi.

DIŞİŞLERİ: TALİHSİZ BİR ADIM

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin İran'ın nükleer programına ilişkin çözümün tek yolunun diplomasi ve müzakereler olduğunu her zaman savunduğu ve geçmişte de bu doğrultuda yoğun çaba gösterdiği vurgulandı.

2015 yılında kabul edilen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP) nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda atılmış önemli bir adım olduğu belirtilen açıklamada, "Söz konusu plan en zor konuların dahi müzakerelerle çözülebileceğini göstermiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararıyla anlaşmanın uygulanmasını takiple görevlendirilen Uluslararası Atom Enerjisi

Ajansı (UAEA), İran'ın anlaşmaya uygun hareket ettiğini dönemsel raporlarıyla teyid etmektedir. Hal böyleyken ABD'nin anlaşmadan çekilmeye karar vermiş olmasını talihsiz bir adım olarak değerlendiriyoruz. Olabilecek her türlü görüş ayrılığı ve tereddütlerin uygun zeminlerde, uygun mekanizmalar işletilmek suretiyle ve diplomasi yoluyla ele alınması gerektiğine dair inancımızı koruyoruz. Anlaşmaya dair uyuşmazlıklar için KOEP'te öngörülen Ortak Komisyon Mekanizması işletilmelidir. Kapsamlı Ortak Eylem Planı korunmalı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) denetiminde, tam bir şeffaflık içinde, kesintisiz ve eksiksiz biçimde uygulanmasına devam edilmelidir."