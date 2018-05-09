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İlk F-35'ler, 21 Haziran'da teslim ediliyor

21 Haziran'da ilk F-35 savaş uçağının ABD'de teslim alınacağını söyleyen Demir "Teslimattan sonra pilotlarımız eğitme girecek. 2019'da da uçaklarımız gelmeye başlayacak" dedi
09 Mayıs 2018 08:00
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İlk F-35'ler, 21 Haziran'da teslim ediliyor

Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir, ABD'li senatörlerin engellemeye çalıştığı F-35 savaş uçaklarının alımıyla ilgili Milliyet'e konuştu. Demir, ilk F-35 savaş uçağının Türkiye'ye 21 Haziran'da ABD'de teslim edileceğini açıkladı. Demir, "F-35 programının 9 ortağından birisiyiz. Bu bir ortaklık anlaşması. Senatörler, kongrede oluşan tartışmalar şu an itibariyle programımızı etkilemiyor. Bununla ilgili 21 Haziran'da bize F-35 verildiği zaman kimseden müsade almamız gerekmiyor. Zaten bunun müsadesi var. Ve anlaşmanın çerçevesinde verilmiş şeyler" diye konuştu. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nda dün bir araya geldiğim Demir ile F-35 savaşı uçağı alım tartışmalarını konuştum.

'9 ortaktan biriyiz'

ABD'li bazı senatörlerin F-35'lerin Türkiye'ye teslimatının engellenmesi için yasa tasarısı sunmasıyla ilgili olarak Demir, "F-35 programının 9 ortağından birisiyiz. Bu bir ortaklık anlaşması. Ülkelerin belli alım projeleri ve bu ortaklıktan payları var. Türkiye bu projeye sırf ortak olmak için yaklaşık 1 milyar dolar para verdi. Bu sadece ABD-Türkiye arasındaki anlaşmadan ziyade,

9 ülkenin ortak olduğu bir ortaklık anlaşması. Yani iki ülke bozuştu sen git ben kalayım anlaşması değil. İkincisi bu doğrudan askeri satış değil. Bu bir ortaklık programı. Bu ortaklık programına Türkiye girmiş. Uçak almaya karar vermiş. Potansiyel olarak 100 tane uçağı alırız diye plan yapmışız. Ama bunların şu anda dörtte birinin siparişini alacağız diye vermiş durumdayız. Belli ön ödemeleri yapılıyor" vurgusu yaptı.

İsmail Demir, F-35 savaş uçağının alımıyla ilgili "Kimseden müsaade almayız" dedi.

'Müsaade almayız'

21 Haziran'da ilk F-35 savaş uçağının ABD'de Türkiye'ye teslim edileceğini belirten Demir, "Teslim edildikten sonra pilotlarımız orada eğitimlere devam edecek. Pilotlarımız ve teknisyenlerimiz eğitim sürecine girecekler. Ve 1 yıl sonra da 2019 yılının sonbaharında da uçaklarımız gelmeye başlayacak. Yani program bu. Şu andaki olan tartışmaların uzağında biz ortaklık anlaşması çerçevesinde, ortaklık anlaşmasına taraf olanlar, birbiriyle muhatap olan konuşan insanlar arasında aslında hiç bir sorun yok. Diyaloğumuz devam ediyor. Senatörler, kongrede oluşan tartışmalar şu an itibariyle programımızı etkilemiyor. Bununla ilgili 21 Haziran'da bize F-35 verildiği zaman kimseden müsaade almamız gerekmiyor. Zaten bunun müsaadesi var. Ve anlaşmanın çerçevesinde verilmiş şeyler" diye konuştu.
Milliyet
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