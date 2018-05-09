|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Elebaşına dua etmeyene işkence
FETÖ'den PKK taktiği! Ailelerinden eğitim bahanesiyle kopartılan 33 çocuk yapılan operasyonla kurtarıldı. Örgüte yeni üye kazandırmak için kurulan hücredeki çocuklar "Gülen'e dua etmezsek bize işkence yapıyordu" dedi!
İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, istihbarat birimlerinin kentin çeşitli ilçelerinde belirlediği 118 gaybubet evine operasyon düzenlendi, 72 kişi gözaltına alındı. Ancak operasyonda ortaya çıkarılan bir detay, terör örgütünün, eğitim yalanı ile ailelerinden kopardığı çocukları terörist başının amaçları doğrultusunda örgütün gelecek nesli olarak yetiştirmeye çalıştığını ortaya koydu. Örgüt evlerinde yatılı olarak kalan, zorla terörist başının rahat etmesi için dua ettirilen, kurallara uymayınca şiddete ve işkenceye uğradıkları ortaya çıkan yaşları 12 ila 18 arasındaki 33 çocuk, yapılan operasyonla kurtarıldı.
Hücrenin elebaşları yakalandı
Baskınlarda, örgütün sözde İzmir imamı Mehmet Kılıç, Ağrı, Ardahan, Balıkesir ve Trabzon eski il imamları, Karadeniz bölge imamı, eğitim sorumlusu Muhammed Abdullah Yıldız ile mahrem imamı İsa Erbay'ın aralarında bulunduğu çok sayıda imam gözaltına alındı.
TERÖRiSTBAŞINA DUA SEANSLARI
Kendilerini zorla ABD'de lüks içinde yaşayan teröristbaşı için toplu dua yaptırıldığı, bu duaların "Allah'ım Gülen hocaefendimize yardım et ve onun üzülmesine müsaade etme, onu rahata kavuştur" şeklinde olduğu anlatan çocuklar "Dua etmeyenlere dayak atıyorlardı. Bunları diğer çocukların yanında yapıp onlara örnek olması gerektiğini söylüyorlardı" dediler.
ÖNCE DERS SONRA PROPAGANDA
FETÖ'nün elinden kurtarılan çocuklarla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da devreye gireceği öğrenilirken zulüm gören çocuklar abilerin ders çalıştırma ve namaz kılma bahaneleriyle evlere gelip gittiğini, daha sonra yatılı olarak kalmaya başlayanlara zorla terörist başı Gülen'e ait kitapların okutulduğunu ve videolarının izletildiğini söyledi: Sürekli bize 'bu dönem geçecek. İleride her şeye biz hakim olacağız. O zaman istediğiniz meslekte çalışacak istediğiniz mevkiye geleceksiniz' diyorlardı. Aralarımızdan bazıları Gülen'in ülkeye kötülük yaptığını söyleyince şiddet ve işkence başladı. Bizleri sürekli tehdit ediyorlar
MUAMMER BAŞKAN
Bu haber 2,480 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI