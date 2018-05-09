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Elebaşına dua etmeyene işkence

FETÖ'den PKK taktiği! Ailelerinden eğitim bahanesiyle kopartılan 33 çocuk yapılan operasyonla kurtarıldı. Örgüte yeni üye kazandırmak için kurulan hücredeki çocuklar "Gülen'e dua etmezsek bize işkence yapıyordu" dedi!
09 Mayıs 2018 07:50
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Elebaşına dua etmeyene işkence

İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, istihbarat birimlerinin kentin çeşitli ilçelerinde belirlediği 118 gaybubet evine operasyon düzenlendi, 72 kişi gözaltına alındı. Ancak operasyonda ortaya çıkarılan bir detay, terör örgütünün, eğitim yalanı ile ailelerinden kopardığı çocukları terörist başının amaçları doğrultusunda örgütün gelecek nesli olarak yetiştirmeye çalıştığını ortaya koydu. Örgüt evlerinde yatılı olarak kalan, zorla terörist başının rahat etmesi için dua ettirilen, kurallara uymayınca şiddete ve işkenceye uğradıkları ortaya çıkan yaşları 12 ila 18 arasındaki 33 çocuk, yapılan operasyonla kurtarıldı.

Hücrenin elebaşları yakalandı

Baskınlarda, örgütün sözde İzmir imamı Mehmet Kılıç, Ağrı, Ardahan, Balıkesir ve Trabzon eski il imamları, Karadeniz bölge imamı, eğitim sorumlusu Muhammed Abdullah Yıldız ile mahrem imamı İsa Erbay'ın aralarında bulunduğu çok sayıda imam gözaltına alındı.

TERÖRiSTBAŞINA DUA SEANSLARI

Kendilerini zorla ABD'de lüks içinde yaşayan teröristbaşı için toplu dua yaptırıldığı, bu duaların "Allah'ım Gülen hocaefendimize yardım et ve onun üzülmesine müsaade etme, onu rahata kavuştur" şeklinde olduğu anlatan çocuklar "Dua etmeyenlere dayak atıyorlardı. Bunları diğer çocukların yanında yapıp onlara örnek olması gerektiğini söylüyorlardı" dediler.

ÖNCE DERS SONRA PROPAGANDA

FETÖ'nün elinden kurtarılan çocuklarla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da devreye gireceği öğrenilirken zulüm gören çocuklar abilerin ders çalıştırma ve namaz kılma bahaneleriyle evlere gelip gittiğini, daha sonra yatılı olarak kalmaya başlayanlara zorla terörist başı Gülen'e ait kitapların okutulduğunu ve videolarının izletildiğini söyledi: Sürekli bize 'bu dönem geçecek. İleride her şeye biz hakim olacağız. O zaman istediğiniz meslekte çalışacak istediğiniz mevkiye geleceksiniz' diyorlardı. Aralarımızdan bazıları Gülen'in ülkeye kötülük yaptığını söyleyince şiddet ve işkence başladı. Bizleri sürekli tehdit ediyorlar

MUAMMER BAŞKAN
Akşam
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