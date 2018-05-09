İller bankası, belediye gelirlerinde 6 ay kesin yapmayacak

2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince belediye borçlarına karşılık olarak, belediyelere aktarılacak vergi gelirlerinde İller Bankasınca kesinti uygulanmaktadır. Kesinti oranları önce 5. maddede belirlenmiş ancak daha sonra varolan oranlar geçici 12. maddeyle düşürülmüştür.

Ancak tüm belediyeler, vergi gelirlerindeki kesinti nedeniyle zorlanmaktadır.

9 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, belediye gelirlerindeki kesintiler Mayıs ila Ekim arasındaki dönemde yüzde sıfır olarak uygulanacaktır.

İŞTE BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2018/11685

Ekli "Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)'nın 25/4/2018 tarihli ve 11512 sayılı yazısı üzerine, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.



BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARININ BORÇLARINA KARŞILIK GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLAT TOPLAMI ÜZERİNDEN AYRILACAK PAYLARDAN YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1-15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslari'a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 13- (1) Bu Esaslar uyarınca yapılacak kesinti oranları 2018 yılı Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre sonunda kesinti oranları, geçici 12 nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde uygulanmaya devam edilir."

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

