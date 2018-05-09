|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
İller bankası, belediye gelirlerinde 6 ay kesin yapmayacak
Bakanlar Kurulu, 2018 yılının Mayıs ayından itibaren, belediyelere aktarılacak vergi gelirlerinde kesinti yapılmamasına karar verdi.
2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince belediye borçlarına karşılık olarak, belediyelere aktarılacak vergi gelirlerinde İller Bankasınca kesinti uygulanmaktadır. Kesinti oranları önce 5. maddede belirlenmiş ancak daha sonra varolan oranlar geçici 12. maddeyle düşürülmüştür.
Ancak tüm belediyeler, vergi gelirlerindeki kesinti nedeniyle zorlanmaktadır.
9 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, belediye gelirlerindeki kesintiler Mayıs ila Ekim arasındaki dönemde yüzde sıfır olarak uygulanacaktır.
İŞTE BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2018/11685
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ, İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARININ BORÇLARINA KARŞILIK GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLAT TOPLAMI ÜZERİNDEN AYRILACAK PAYLARDAN YAPILACAK KESİNTİLERE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR
MADDE 1-15/3/2010 tarihli ve 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan "Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların
Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat
Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslari'a
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Bu haber 1,162 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Saadet Partisi ile CHP'nin, 'Millet ittifakı' adı altında seçime girmesini;
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI