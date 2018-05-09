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Aday adaylarına mülakatta Afrin kriteri

Zeytin Dalı Harekatı'yla Suriye ve bölgedeki denklemi değiştiren Türkiye, "Cumhurbaşkanlığı sistemiyle" dış politikadaki etkinliğini daha ileri noktaya taşıyacak. AK Parti bu nedenle milletvekili adaylarını belirlerken önceliği küresel vizyona veriyor. Mülakatta adaylara Fırat Kalkanı ve Afrin için ne düşündükleri soruluyor
09 Mayıs 2018 08:15
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Aday adaylarına mülakatta Afrin kriteri

Zeytin Dalı Harekatı'yla Suriye ve bölgedeki denklemi değiştiren Türkiye, "Cumhurbaşkanlığı sistemiyle" dış politikadaki etkinliğini daha ileri noktaya taşıyacak. AK Parti bu nedenle milletvekili adaylarını belirlerken önceliği küresel vizyona veriyor.

AK Parti'de 21 Mayıs'ta YSK'ya verilecek milletvekili aday listesini belirlemek için temayül sonrası sayısı 7 bini aşan milletvekili aday adayına yönelik başlatılan mülakatlar parti genel merkezinde sürüyor. Seçim İşleri Başkanlığı ve Genel Sekreterlik tarafından organize edilen mülakat çalışmalarında, randevuyla parti genel merkezine çağrılan aday adaylarıyla 5 dakikalık görüşme yapılıyor. Beşer kişiden oluşan toplam 14 komisyon çalışması gece yarısına kadar sürerken, mülakatların kapsamı da geniş tutuluyor.

BÖLGENDE TANIRLAR MI?

Mülakatlarda adaylara özellikle aday oldukları bölgenin sosyo-ekonomik ve demografik yapısının yanı sıra projeleri, sivil toplum örgütlerine üyeliği soruluyor. Adaylara "Bölgende seni tanırlar mı?", "İddialı mısın?" gibi soruların da yöneltildiği öğrenildi.

İÇ VE DIŞ GELİŞMELER

Mülakatlarda iç ve dış siyaset gibi güncel gelişmelerden de sorular geldi. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. Adayların başta Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı olmak üzere "terör", "sınır ötesi operasyonlar" hakkında görüşleri alındığı belirtildi.

NEDEN KRAVAT TAKMADINIZ?

Mülakatlarda adayların giyimine de dikkat edildi. Kravatsız ya da takım elbisesiz gelen adaylara komisyon üyelerinin bu yönde sorular sorduğu öğrenildi. Kravatsız, spor ya da takım elbisesiz gelen adaylara komisyon üyelerinin kıyafetleri ile ilgili sorular sorduğu öğrenildi. Adaylar arasında bu konuda "Ben hep böyleyim. Kravat takmam. Beni bilen böyle bilir" gibi diyalogların yaşandığı kaydedildi.

14 komisyon yürütüyor

Aday adaylarıyla mülakatları genel başkan yardımcılarının başkanlık yaptığı 14 komisyon sürdürüyor.

Mülakatlar, genel başkan yardımcılarının başkanlığında, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları yöneticilerinden oluşan 14 komisyon tarafından gerçekleştiriliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Cevdet Yılmaz, Hayati Yazıcı, Vedat Demiröz, Mustafa Ataş, Öznur Çalık, Ahmet Sorgun, Harun Karacan, Çiğdem Karaaslan, Ravza Kavakcı, Erol Kaya, Mahir Ünal, Mehdi Eker, Fatih Şahin ve Hamza Dağ komisyonlara başkanlık ediyor. Mülakat sürecinin ardından ön elemeyi geçenler, güvenlik soruşturmasının ardından genel başkan yardımcıları tarafından hazırlanacak raporla Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Öte yandan bin 388 aday adayının başvurduğu İstanbul'da dün mülakatlara geçildi.
Yeni Şafak
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