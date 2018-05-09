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Demiryolu hizmeti verilecek 39 hat Resmi Gazetede yayımlandı

Bakanlar Kurulu, Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek demiryolu hatlarını, Resmi Gazetede yayımladı
09 Mayıs 2018 08:44
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Demiryolu hizmeti verilecek 39 hat Resmi Gazetede yayımlandı

Aşağıdaki Bakanlar Kurulu 9 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Karar Sayısı : 2018/11691

Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek demiryolu hatlarının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 27/4/2018 tarihli ve 34457 sayılı yazısı üzerine, 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

30/4/2018 TARİHLİ VE 2018/11691 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
Yükümlülük kapsamındaki demiryolu hatları
MADDE 1- (1) Ekli listede belirtilen demiryolu hatları kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek hatlar olarak belirlenmiştir.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar 1/5/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI ÖNGÖRÜLEN TRENLER

1

Ankara-Eskişehir

2

Anka ra-Konya

3

Ankara-Pendik

4

Konya-Pendik

1

17 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma)

2

4 Eylül Mavi(Ankara-Malatya)

3

6 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma)

4

Çukurova Mavi (Ankara-Adana)

5

Doğu Ekspresi(Ankara-Kars)

ANAHAT

6

Ege Ekspresi (İzmir-Eskişehir)

7

Erciyes Ekspresi(Kayseri-Adana)

8

Fırat Ekspresi (Elazığ-Adana)

9

Güney Ekspresi (Ankara-Kurtalan)

10

İzmir Mavi Ekspresi (İzmir-Ankara)

11

Karesi Ekspresi (İzmir-Balıkesir)

12

Konya Mavi Ekspresi (Konya-İzmir) .

13

Pamukkale Ekspresi (Denizlı-Eskişehir) '

14

Toros Ekspresi (Könya-Adana) ¦

15

Van Gölü Ekspresi (Ankara-Tatvan) .

BÖLGESEL

1

Adana-Mersin ¦

2

Adapazarı-Haydarpaşa ,

3

Afyon-Eskişehir

4

Amasya-Hacıbayram

5

Amasya-Havza

6

Basmane-Alaşehir

7

Basmane-Denizli

. 8

Basmane-Nazilli .. . .

9

Basmane-Ödemiş . ¦ ¦ .

10

Basmane-Söke ' . .

11

Basmane-Tire

12

Başmane-Uşak

13

Çatal-Tire

14

Denizli-Söke

15

Dlvriği-Erzincan .

16

Diyarbakir-Batman

17

Elazığ-Malatya

18

Elazığ-Tatvan

19

Eskişehir-Kütahya

20

Eskişehir-Tavşanlı : .

21

Gaziantep-Nusaybin

22

Islahiye-Mersin

23

İskenderun-Mersin

24

İzmir-lsparta

25

Kapıkule-Sirkeci

26

Kars-Akyaka .

27

Konya-Karaman .

28

Kütahya-Balıkesir .

29

Manisa-Alaşehir

30

Mersin- Gaziantep

31

Nazilli-Söke .

32

Samsun-Amasya .

33

Samsun-Sivas

34

Sincan-Polatlı

35

Sivas-Divriği

36

Üzunköprü-Sirkecl

37

Zonguldak- Çaycuma

38

Zonguldak- Gökçebey

39

Zonguldak- Karabük

Memurlar.Net
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