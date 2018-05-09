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Demiryolu hizmeti verilecek 39 hat Resmi Gazetede yayımlandı
Bakanlar Kurulu, Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek demiryolu hatlarını, Resmi Gazetede yayımladı
Aşağıdaki Bakanlar Kurulu 9 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Karar Sayısı : 2018/11691
Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek demiryolu hatlarının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 27/4/2018 tarihli ve 34457 sayılı yazısı üzerine, 6461 sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 30/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.
30/4/2018 TARİHLİ VE 2018/11691 SAYILI
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