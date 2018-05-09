28 Şubat'ın işkenceci medyası

Milyonlarca insanın işkence gördüğü, eğitim hakkından mahrum bırakıldığı, anne babasından ayrı düşürüldüğü 28 Şubat darbesine ve FETÖ'ye boyun eğmediği için 16 yılını cezaevinde geçiren Salh Mirzabeyoğlu, özgürlüğün tadına varamadan geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede yaşam mücadelesi veriyor. 28 Şubat günlerinde Mirzabeyoğlu'na cezaevinde yapılan işkence sonrası fotoğrafını dönemin Star gazetesine manşet yaparak yüzündeki işkence izleriyle dalga geçerek büyük bir fikir namussuzluğuna imza atan Yılmaz Özdil ise halen sözde demokrasi adına köşe yazmaya devam ediyor.

SEVENLERİ UMUDUNU KORUYOR

Büyük Doğu - İBDA hareketi lideri ve 28 Şubat'ın simge ismi Salih Mirzabeyoğlu'nun Yalova'daki evinde geçirdiği yüksek tansiyona bağlı olduğu belirtilen beyin kanamasının ardından kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesi'nde önceki gün Yaşam Destek Ünitesi'ne bağlandı. Burada doktorların beyin ölümünün gerçekleştiği yönünde teşhis koyduğu Salih Mirzabeyoğlu, ailesinin isteği üzerine doktor gözetiminde önceki gece geç saatlerde Yalova'dan İstanbul Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne getirildi. Tedavisine burada devam edilen Mirzabeyoğlu'nu gece boyunca ailesi ve yüzlerce seveni yalnız bırakmadı.

BAKANLIK HEYET GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Mirzabeyoğlu'lunun hastaneye kaldırıldığı günden bu yana sağlık durumunu yakından takip ettiği öğrenilirken Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da ailesiyle görüşmesinde Mirzabeyoğlu'nun durumunun yakından takip edilmesi için özel bir doktor heyetinin görevlendirildiğini söyledi. AK Parti milletvekilleri ile siyaset ve medya dünyasından isimler de gün boyunca hastaneye gelerek aileye destek oldu.

Salih Mirzabeyoğlu'nun avukatı Hasan Ölçer, yaptığı açıklamada "Henüz beyin ölümü gerçekleşti demek çok zor. Doktorlar incelemelerini sürdürüyor. Diğer bütün organları çalışıyor. Nefes alıp verdiği sürece umudumuzu koruyacağız. Dr. Siyami Ersek Hastanesi Başhekimi ve yönetimine teşekkür ediyorum. Sürekli bizimle ilgilenip bilgilendiriyorlar. Sağlık Bakanlığı bir doktor heyeti görevlendirdi. Bizim de görüştüğümüz, raporlarını gönderdiğimiz hocalarımız var. Doktorların vereceği sonucu bekliyoruz. Umudumuzu taze tutuyoruz" dedi.

NAMUSSUZLUK ÖRNEĞİ!

1990'lı yıllarda adından çok söz ettiren Salih Mirzabeyoğlu'nun tutuklanma süreci de Türkiye'de günlerce tartışılmıştı. Yılmaz Özdil ve Fatih Çekirge yönetimindeki Star Gazetesi Mirzabeyoğlu'nun gördüğü işkenceleri manşetine taşıyarak yüzündeki darp izleri ile alay etmişti. Yılmaz Özdil tarafından kaleme alınan o iğrenç haber günlerce tartışılmıştı.

Özdil hala hesap vermedi

Salih Mirzabeyoğlu'nun hastaneye kaldırıldığının öğrenilmesinin ardından sosyal medyada binlerce dua ve destek mesajı yazıldı. Mirzabeyoğlu'nun 28 Şubat döneminde yaşadığı işkenceleri gündeme getiren sevenleri, bu işkenceleri yapanların ve alkışlayanların halen ellerini kollarını sallayarak gezdiğine dikkat çekti. Sosyal medyada en büyük tepki, Mirzabeyoğlu'nun cezaevinde gördüğü işkence sonrası yüzünde oluşan işkence izlerini Cem Uzan'ın sahibi olduğu Star Gazetesi'nde manşet yapan Yılmaz Özdil'e gösterildi. Özdil'in halen 28 Şubat manşetlerinin hesabını vermediğine ve Sözcü gazetesinde sözde demokrasi yazıları yazdığına dikkat çekildi.

Dualarımızı eksik etmeyelim

Sosyal medyada fikir, edebiyat, ve sanat dünyasından çeşitli isimler de Mirzabeyoğlu'na destek mesajları paylaştı. "İlahiyatçı yazar İhsan Şenocak, Müslümanca düşünmenin, konuşmanın, yazmanın ve yaşamanın çilesini çeken büyük muzdarip Salih Mirzabeyoğlu'na Allah Teala'dan şifa niyaz ediyoruz" derken şair yazar İbrahim Tenekeci "Salih Mirzabeyoğlu'nun hayatını sadece bir kelime anlatabilir: Adanmışlık. Üstümüzde hakkı ve hatrı olan Aydınlık Savaşçısı için dua edelim efendim." dedi. Yusuf Kaplan da "Medeniyet mefküresinin çilekeş ve sembol ismi Salih Mirzabeyoğlu komada. Fikir çilesinin ne olduğunu gösterdi. Fikrin haysiyetini korudu. Dualarımızı eksik etmeyelim lütfen" ifadelerini kullandı.

Şahin Şen